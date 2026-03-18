Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran

Robert Turcescu și invitatul său, deputatul AUR, Mihail Neamțu, au discutat, azi, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, despre războiul din Iran. Sunt foarte multe semne de întrebare legate de cauzele care au stat la baza atacului americano-israelian. Robert Turcescu ia în calcul ca varianta oficială, cea a armelor nucleare dezvoltate de Teheran să fi dus la implicarea americanilor. Și la schimbarea de atitudine a lui Donald Trump, care se considera un pacificator.

„Din Trump pacificatorul, din Trump candidatul la Premiul Nobel pentru Pace, avem un Trump care a descoperit în momentul de față că trebuie să meargă la război. Sau a fost chemat în războiul ăsta alături de Israel. Vom vedea ce va scrie istoria mai târziu, din punctul ăsta de vedere.

Dar, dacă ăla vine, cea mai cea putere militară a lumii, și vine și spune: e groasă cu Iranul. Au bombă nucleară. De ce să nu-l crede nimeni în momentul ăsta? Mai au puțin și fac bomba nucleară. Mai aveau puțin și făceau bomba nucleară. Acum nu mai pot să o fac”, a spus Robert Turcescu.

Au spus că iranienii nu mai pot face bomba

Mihail Neamțu a amintit de anunțurile făcute anul trecut, după atacurile asupra Iranului. „După războiul de 12 zile de anul trecut, când am fost anunțați că nu mai pot să facă bomba nucleară, de ce nu l-am crezut pe Trump? Asta a spus, că iranienii nu mai pot face bomba. Au apărut informații suplimentare, a venit Bibi Netanyahu cu noi documente, poate da, poate nu.

Eu mai amintesc și alte lucruri, inclusiv discursul lui Bibi despre weapons of mass destruction (arme de distrugere în masă). Îți mai amintesc, distraction (distracție)în loc de destruction (distrugere), știi? Bibi Netanyahu este un politician extrem de abil. Poate folosi niște frici, inclusiv frici legitime, frici justificate, ale țărilor vecine, pentru a promova o anumită agendă.

Starea generală de anarhie

Eu cred că mai binele este dușmanul binelui și mai ales, mai cred un lucru, că mai grav decât tirania pe pământul acesta, în viața aceasta, este anarhia. Și dacă tu vei avea o stare de anarhie undeva în septembrie, în veți vedea pe Donald Trump pierzând Senatul și Camera”, a spus politicianul.

