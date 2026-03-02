Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 martie 2026. Oamenii în negru

Pe 3 martie s-au născut Alexander Graham Bell, George Pullman, Şalom Aleihem, Jean Harlow, Diana Barrymore, Zico, Ion Iliescu.

Nimic, nimic, nimic în vechiul "Kalendar" în tradiţia dacică şi trei Sfinţi în calendarul creştin ortodox: Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Dar, a treia babă! Pe nume Sava, Sâia, Mărţica. Cine îşi alege această babă poate avea noroc cu negustoria, dacă este zi frumoasă.

Eclipsa de Lună, care are loc în noaptea de 2 spre 3 martie, nu are nicio influență asupra teritoriului României, deoarece nu se observă de aici. Nicio zodie nu este influențată, în niciun fel.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi o să vă mai spun o poveste, o teorie a conspiraţiei. Se pare că înaintea noastră au mai existat patru civilizaţii de tip uman (pe Pămînt sau aiurea) care au pierit din cauza unui abuz de ştiinţă şi tehnologie pe care nu au ştiut să-l stâpînească. Motivul ucenicului vrăjitor. Amintirea dureroasă a hecatombelor civilizaţiilor pierdute putea foarte bine să conducă la o conspiraţie care supraveghează să nu se producă greşelile trecutului.

Această ideologie, uşor paranoică, dar suspect de adevărată, se regăseşte în scrierile multora, amintim doar câţiva, fără o ordine anume : Joseph de Maistre, Saint-Yves d’Alveydre, René Guénon, Jacques Bergier, Lyall Watson, Charles Berlitz, Erich von Däniken. Toţi aceşti scriitori admit existenţa unei “Tradiţii mult mai vechi decît Istoria” şi existenţa unor ”centre de putere” care deţin această Tradiţie. Anumite ramuri ale ştiinţei, anumite tehnologii, invenţii sau descoperiri, dar şi propriile informaţii şi date, când devin publice, sunt considerate periculoase de către Tradiţie. Şi atunci apar Oamenii în Negru…

S-au scris zeci de cărţi, s-au făcut cîteva filme şi seriale despre oamenii în negru. O foarte bună disimulare inteligentă, prin care oamenii în negru erau asimilaţi, prin transfer de imagine, cu un fel de FBI, CIA, KGB sau alt serviciu secret, care se ocupă de extratereştrii, sau de farfurii zburătoare. Adevărul este că oamenii în negru se ocupă de omenire în general şi de fiecare dintre noi în particular .

Istoria arată că la 10 decembrie 48 înainte de Hristos, o mică revoltă izbucneşte în Alexandria. Un grup de oameni învăluiţi în largi galabii negre şi cu turbane tot negre atacă garda romană a Bibliotecii din Alexandria cu intenţia vădită de a da foc măreţului edificiu. Reuşesc doar parţial. Istoria va pune pe seama lui Cezar această primă încercare de anihilare a celui mai mare rezervor de cunoştere din antichitate. Oamenii în negru vor încerca distrugerea Bibliotecii şi în timpul împăratului Diocleţian sau a împărătesei Zenobia. Vor reuşi abia în anul 646, când emirul Omar ordonă lui Amir ibn-el-Azi distrugerea totală a bibliotecii, pentru că “ajunge o singură carte, cea a lui Dumnezeu”. Cei mai zeloşi incendiatori au fost un grup de bărbaţi, voluntari, îmbrăcaţi complet în negru şi care îşi spuneau “copiii tradiţiei”. După distrugerea totală a bibliotecii din Alexandria, oamenii în negru s-au retras discret, spune istoricul musulman Abd al-Latif “ca să dea dovadă de modestie şi dreptcredinţă”. De ce trebuia distrusă Biblioteca din Alexandria? Pentru că era un simbol, iar pe de altă parte, printre cele peste jumătate de milion de lucrări care le avea se numărau şi multe cărţi interzise.

Poate că era vorba de “Istoria Lumii” a lui Berose, în care se relatau şi explicau diferite fenomene şi se arăta reţeta de fabricare a fulgerului globular. Poate că trebuia distrusă “Războiul pe mare”, scrisă de un zeu acvatic, Apkallus, care dădea formula focului grecesc şi planurile de construcţie a unui vas submarin. Poate că trebuia să dispară “Matematica” lui Solon, care arăta că este posibilă călătoria în timp şi dezvăluia şi ecuaţia respectivă. Poate că trebuiau distruse tratatele de magie, astrologie şi alchimie; geografii şi hărţi uimitoare care arătau şi suprafaţa altor planete; teorii atomice şi subatomice; tehnologii de construcţie care lipeau pietrele fără liant; tehnică de producere a cîmpului şi de teleportare a materiei. Poate că trebuia distrus, poate, ceva anume ce numai oamenii în negru ştiau că poate fi periculos pentru dezvoltarea omenirii!

Dacă “Cartea lui Toth” egipteană şi “Bozorgh-e-Koss” atribuită profetului Zoroastru şi alte multe cărţi interzise au fost distruse, se pare definitiv - mai există o serie de cărţi interzise care, de obicei, într-un singur exemplar, sunt în posesia unor persoane particulare sau organizaţii secrete. Nu am voie să public lista cărţilor interzise aflate în posesia Vaticanului, există între mine şi monseniorul Pierre de Saint-Claire de la Observatorul astronomic al Vaticanului un “gentlemen agreement” în această direcţie.

Dar sunt alte cărţi interzise, aflate, poate, într-un singur exemplar:

“Cheile lui Solomon”, tratat de înaltă magie, o carte măreaţă şi infamă în acelaşi timp, ultimul exemplar , un manuscris în latină, se găseşte în posesia unui nobil scoţian.

“Fragmentele (stanţele) Ţian”, lucrare ciudată şi deocamdată imposibil de descifrat, este într-un templu, în valea Bō, în Tibet.

“Steganografia” scrisă de abatele Jean Trithème în secolul XV, trata despre hipnoză şi condiţionare psihică de la distanţă - mai există o singură copie într-o mânăstire din nordul Italiei.

“Marele Albert”, culegere de înaltă magie dar şi de practici medicale ciudate, alcătuită, se pare de Cornelius Agrippa – mai există un singur exemplar, ferecat în argint, în posesia unui american din Sterling, Statul Virginia.

“Monada hieroglifică”, lucrare criptată, scrisă de astrologul şi spionul (primul care a avut indicativul 007) reginei Elisabeta I, John Dee – este la British Museum.

“Manuscrisul Voynich”, o botanică de pe altă planetă, reprezentând patru sute de plante care nu se găsesc pe Pământ şi diagrame astrologice – lucrare imposibil de descifrat – se găseşte de asemenea în posesia unui particular, în Statele Unite; se pare că o copie foarte bună este la Praga. Pe net circulă un fals, în format PDF.

“Excalibur”, cartea care îţi ia minţile, scrisă de părintele Bisericii Scientologice şi al Dianeticii, Ron Hubbard, nu a fost niciodată publicată. Manuscrisul se găseşte într-o casetă particulară dintr-o bancă elveţiană.

“Dubla elice” – este vorba de manuscrisul strict secret, nu de cartea publicată - scrisă de laureatul Premiului Nobel, James D. Watson care tratează mutaţiile şi hibridarea speciei umane, a fost luat de FBI. Cînd Watson a solicitat înapoi manuscrisul, FBI a negat orice implicare. Oamenii în negru loviseră din nou !

Dar de ce trebuie să fie aceste cărţi interzise?

Imaginaţi-vă cum ar arăta lumea acum, dacă oamenii în negru ar fi distrus definitiv, la începutul secolului XX, „Capitalul” lui Karl Marx!

Gândiţi-vă la ceea ce spunea, la un curs, marele Robert McNamara, idee reluată în „The Fog of War”: „Ca să cucereşti o ţară, un popor, nu trebuie decât să-i distrugi ideile, cultura, cărţile! Cucerirea militară nu mai este în ziua de astăzi o opţiune şi mai mult, creează o rezistenţă, o opoziţie contra invadatorului.” Corect, nu! Gândiţi-vă câtă dreptate avea una dintre cele mai luminate minţi din politica din toate timpurile. Uitaţi-vă în jur, uitaţi-vă în sufletul domniilor voastre, gândiţi-vă puţin, nu doare! Haideţi, haideţi, nu este greu: gândul, spaţiul şi timpul nu sunt aşa de diferite, aşa că, cu siguranţă, cu speranţă, mâine este o altă zi!

BERBEC

Prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe minciuni şi hoţii, tragi tu concluzia datelor din presă! Nu te întrista, fiecare are ce merită şi cine seamănă vânt, culege furtună! Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă.

TAUR

Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele tale, urgente, de actualitate. Este un prilej bun pentru cumpărături de primăvară. Cumpără acum, mâine e mai scump! Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copiii, părinţii, prietenii te-au uitat. Sunt doar ocupaţi în marea maşină corporatistă, ca şi Charlie Chaplin care era înghiţit de o maşinărie capitalistă în comedia lui tristă despre revoluţia industrială.

GEMENI

Schimbări importante, se pare. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie, în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale. Calitatea vieţii tale cere îmbunătăţiri! Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Nu, nu, nu, astăzi!

RAC

Te laşi în bătaia vântului, să decidă alţii pentru tine. Este şi asta o metodă să te foloseşti de oameni! Domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. Poate chiar o să înţelegi ceea ce vezi!

LEU

Marți, în acestă primă săptămână din martie te simţi în siguranţă, perioada mai grea a trecut, sau te-ai obişnuit cu ea! Azi reuşeşti să clarifici una dintre grijile care te îngrijorează. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important, sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor.

FECIOARĂ

Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie în afaceri, fie la piaţă, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

BALANŢĂ

Redu ritmul prea rapid al activităţii şi poţi avea rezultate! Eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor! Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci aceasta este ziua. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

SCORPION

Astăzi ai multă imaginaţie, bravo! Perioada creativă te ajută să găseşti noi căi şi soluţii în cariera ta, viaţa profesională, meseria, munca ta. Dar, din păcate, nu şi în viaţa sentimentală! Ei bine, armonia şi pacea pe care o doresc Balanţele echilibrate pot rezolva uşor situaţiile din ziua de astăzi. Supraveghează cheltuielile şi redu-le, sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru!

SĂGETĂTOR

Ai tendinţa, nesănătoasă, să te enervezi din lucruri de nimic. Stăpâneşte-te şi nu mai da vina pe cei din jur, caută motivele tensiunii în interiorul tău. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Limitează-te la un program boieresc şi patriarhal. Odihneşte-te, după program şi lasă totul deoparte. Stai la caldura caminului, la propriu şi la figurat. Pentru ca familia este patria cea mica, iar patria este familia cea mare!

CAPRICORN

Se schimbă vremea, se schimbă părerile tale. În această zi vezi cu alţi ochi pe cei din jurul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de un hobby, de dorinţele tale! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Un telefon iti face multa placere – este cineva care te intereseaza.

VĂRSĂTOR

Ai veşti, se pare, că situaţia ta se poate îmbunătăţi. Graţie unor persoane care au încredere în tine şi s-au hotărât să te sprijine. Nu-ţi schimba atitudinea şi modul de comportament! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi cere ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. O discutie in familie la o cina deosebita poate lamuri mai multe lucruri.

PEŞTI

Eşti cam fără vlagă şi ai tendinţa să te laşi prins în undiţă! Amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză, cu zâmbetul pe buze! Fereşte-te de discutii aprinse în cursul dimineţii. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descureajează o femeie pusă pe revanşă.