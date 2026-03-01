Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 martie 2026. Din Cehia

Pe 2 martie s-au născut Sam Houston, John Irving, Bedrich Smetana, Jennifer Jones, Mihail Sergheevici Gorbaciov, Karen Carpenter, Slava Zaiţev, Emilia Popescu, Petre Ghelmez.

Pe 2 martie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Teodat și Isihie.

„Evenimentul Zilei” din 2 martie 1949, ora 15:32, fusul orar coasta de est, SUA – s-a terminat primul zbor fără escală în jurul lumii! El a fost executat de căpitanul USAF James Gallagher şi de echipajul său compus din 13 specialişti de înaltă calificare. Zborul a durat 78 de ore şi 54 minute, iar avionul, botezat „Lucky Lady”, un Boeing B-50, „superfortăreaţă” a trebuit realimentat în aer cu kerosen de patru ori. Ocolul Pământului în doar 80 de ore, nu în 80 de zile, cum spera Jules Verne!

2 martie 1988 – o informaţie din China pretinde că un muncitor de 20 de ani de la centrala termoelectrică din Xinjiang provoacă descărcări electrice ale propriului corp suficient de puternice ca să doboare orice persoană. Ziarul chinez se întreaba dacă, în cazul în care tânărul se însoară, soţia trebuie „legată la pământ”?

2 martie, luni, este a doua babă! Pe nume Teodora, Barbura sau Sofia. Cine îşi alege această babă şi i se adevereşte, o să fie mai înţelept tot anul, cel puţin aşa spune legenda!

După cum informează Guillaume Narguet, de la Radio Praga Internațional:

Fie că sunt membri ai guvernului sau ai opoziției, marea majoritate a politicienilor cehi consideră seria de atacuri lansate de armatele israeliene și americane împotriva Iranului sâmbăta trecută drept „justificate” sau „de înțeles”.

Potrivit premierului Andrej Babiš (ANO), „Republica Cehă își susține aliații” și consideră programul nuclear necontrolat al Iranului și sprijinul pentru terorism drept o amenințare la adresa Europei.

Ministrul de Externe Petr Macinka (Șoferi) a subliniat că operațiunea militară din Orientul Mijlociu ar putea fi mai amplă și ar putea dura câteva săptămâni. În acea dimineață, Macinka a vorbit telefonic cu omologul său israelian, Gideon Saar, care a confirmat că operațiunea este coordonată îndeaproape cu forțele americane. „Atacurile comune israeliano-americane vizează în principal instalațiile nucleare subterane iraniene și alte situri militare legate de sistemele de rachete balistice”, a declarat ministrul ceh.

NOTĂ După cum știți mi-am petrecut mulți ani din viață în Iran și înțeleg ce se petrece acolo. Faptele sunt altfel decât sunteți informați. În război, prima victimă este adevărul. Deocamdată să reținem că agresorii se numesc SUA și Israel. În orice caz, un război început pe Mercur retrograd și în timpul Ramadanului se poate dezvolta necontrolat și foarte urât. O să trăim și o să vedem!

Datoria de stat cehă a crescut cu 312,3 miliarde de coroane (12,75 miliarde de euro) în 2025, ajungând la un total cumulativ de 3.678 miliarde CZK (aproximativ 150 miliarde de euro) la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, conform raportului anual publicat vineri de Ministerul Finanțelor.

Această sumă, care include toată datoria publică restantă, reprezintă teoretic o datorie de 337.481 CZK (13.775 euro) pe cap de locuitor. Raportul datorie-reprezentare a fost de 43,1% din produsul intern brut (PIB), în creștere cu 1,3 puncte procentuale într-un an.

Datoria Republicii Cehe va continua să crească și în 2026; proiectul de buget de stat, care urmează să fie adoptat în curând de Parlament, prognozează o datorie de 3,991 miliarde de coroane (16 miliarde de euro) până la sfârșitul acestui an, un raport echivalent cu 44,6% din PIB.

Škoda Auto își continuă tranziția către mobilitatea electrică odată cu inaugurarea, vineri, a unei noi fabrici de asamblare a bateriilor la sediul său istoric din Mladá Boleslav (Boemia Centrală). Această investiție de 205 milioane de euro face din producătorul ceh, după puțin sub un an de construcție, cel mai mare producător de baterii pentru vehicule complet electrice din cadrul Grupului Volkswagen. Inaugurarea oficială a avut loc în prezența prim-ministrului Andrej Babiš și a ministrului Industriei, Karel Havlíček.

Această nouă unitate de producție de înaltă tehnologie, care se întinde pe 55.000 de metri pătrați, poate asambla 1.100 de sisteme de baterii pe zi, pentru un total anual de 335.000 de unități, care vor alimenta modele de la mai multe mărci ale grupului. Producția este automatizată în proporție de 84% și realizată de 131 de roboți industriali și aproximativ 600 de angajați.

În 2025, Škoda Auto a produs peste un milion de vehicule la nivel mondial, pentru prima dată din 2019 (+15% față de 2024). Mai mult de una din cinci mașini era un vehicul electric sau hibrid ”plug-in”.

La câteva zile după ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina din 2026, liga cehă de hochei pe gheață Extraliga a fost reluată. Și după victoria cu 4-1 de vineri seară la Litvinov, în runda a 49-a de meciuri, Pardubice și-a asigurat deja titlul sezonului în curs.

Cu trei etape rămase din sezon, urmate de tradiționalele playoff-uri, al căror câștigător va fi încoronat campion al Cehiei, clubul din Boemia de Est are un avans de unsprezece puncte față de Plzeň și, prin urmare, este de nereușit. Aflată pe locul doi în clasament, clubul din Boemia de Vest a suferit o înfrângere cu 3-0 pe gheață împotriva Spartei, la Praga, în fața a peste 16.000 de spectatori.

Primele șase echipe din clasament după cele 52 de meciuri din sezonul regulat se vor califica direct în sferturile de finală ale playoff-ului, în timp ce cele care termină pe locurile 7-10 vor concura mai întâi într-o serie de playoff-uri. Pardubice, un club de hochei ceh cu tradiție, a pierdut în finala playoff-ului în ultimele două sezoane. În acest sezon, Kometa Brno își apără titlul de campioană cehă.

După ce Viktoria Plzeň a fost eliminată de echipa greacă Panathinaikos după loviturile de departajare (2-2, 1-1, 3-4 la penalty-uri) în playoff-ul Europa League, joi seară, Sparta Praga și Sigma Olomouc sunt ultimele două cluburi cehe încă în competiție pe scena fotbalului european în acest sezon.

În optimile de finală ale Ligii Conferinței, cea mai puțin competitivă dintre cele trei competiții continentale, a cărei tragere la sorți a avut loc vineri după-amiază, Sparta, care s-a calificat direct după ce a terminat printre primele opt echipe din clasamentul fazei ligii, va înfrunta echipa olandeză AZ Alkmaar, în timp ce Olomouc, care s-a calificat în play-off în detrimentul echipei elvețiene FC Lausanne (1-1 în prima manșă în Moravia, victorie cu 2-1 în manșa retur în Elveția, joi), va înfrunta echipa germană Mainz.

Meciurile acasă și în deplasare se vor juca pe 12 și 19 martie. Spre deosebire de Sigma, Praga va avea avantajul de a juca manșa secundă acasă.

O zi care îţi pare interminabilă! Ai probleme. Conjunctura îţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti pot să clarifice situaţia. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului.

Este luni şi începi mai greu săptămâna, aşa că ai tendinţa să eviţi orice discuţie, orice activitate, orice fel de efort. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de politeţe şi bunăvoinţă! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

Ţi se acordă încredere şi credit, parcă ai aripi, dar trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei din jurul tău. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau

Domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig – protejează-ţi în special mâinile!

E posibil să fii foarte solicitat azi, atât pe plan profesional cât şi de cei apropiaţi, familie, prieteni. Orice rău spre bine, azi descoperi unele lucruri despre persoane din jurul tău! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare OK, atenţie însa la sistemul circulatoriu periferic.

Cu toate că ziua se anunţa dificilă, ai unele surprize agreabile. Aspectele bune sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente negative! Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme. Este luni, ia-o încet, ai o săptămână densă. Nu te grăbi inutil, fii atent şi aşa poţi evita greşelile! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie.

Nu te implica în nimic important! Eşti suficient de tensionat şi de nervos. Astăzi trebuie să te relaxezi. Poţi fugi prin parc, masaj, sală, elimină principiile toxice dăruite ţie de sistem! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

Tăcerea este un jocker, pe care-l joloseşti de multe ori, ca să ţii problemele şi necazurile la distanţă. Circumstanţele te obligă la o luare de atitudine imediată, dar tu taci! Bine faci! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă... Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct!

Astăzi vrei să te împaci cu toată lumea, să salvezi toţi căţeii şi pisoii rătăciţi, să rezolvi problema încălzirii globale şi să aduci pacea în lume. Ai o mulţime de ţeluri nobile şi frumoase! Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa şi cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este OK, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt... cam puţini!

Ai abilităţi, calităţi şi atuuri! Trebuie doar, să le foloseşti la momentul şi locul potrivit. Astăzi, de exemplu, una din pasiunile tale, un hobby, te ajută mult în rezolvarea unei situaţii! O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie, normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână!

Chiar de astăzi, de luni, evită izbucnirile şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză elegant! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi ! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la plimbare?