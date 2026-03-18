După ce a difuzat un montaj mincinos despre el, Trump critică din nou BBC. „E cu adevărat criminal ceea ce fac”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o serie de critici dure la adresa BBC, acuzând instituția media de relatări „corupte și frauduloase” privind conflictul din Iran, potrivit The Telegraph.

Declarațiile vin pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al unor divergențe tot mai vizibile între Washington și aliații săi europeni, inclusiv Marea Britanie.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă, Donald Trump a contestat credibilitatea BBC, afirmând că modul în care instituția prezintă conflictul este „de necrezut”.

Liderul american a declarat:

„Dacă te uiți la BBC, e aproape ca și cum ar încerca să ne aducă la egalitate”.

El a continuat criticile, spunând că relatările sunt „știri false” și adăugând:

„Este corupt, fraudulos. Chiar este. Este fraudulos. Nu este doar fals. Este dincolo de fals. Este cu adevărat criminal ceea ce fac”.

Aceste declarații se înscriu într-un conflict mai amplu între Trump și BBC, în contextul unui proces intentat de acesta în decembrie, după ce un documentar realizat de emisiunea Panorama ar fi modificat discursul său din 6 ianuarie 2021.

Criticile la adresa BBC s-au intensificat și după o postare a jurnalistului John Simpson, editor pentru afaceri internaționale, care l-a descris pe Ali Larijani drept „rezonabil”. Oficialul iranian, considerat o figură centrală a regimului de la Teheran, a fost ucis într-un atac atribuit Israelului.

Simpson a scris: „L-am întâlnit pe Ali Larijani de mai multe ori de-a lungul anilor. Da, era o figură importantă într-un regim dur. Dar părea mereu inteligent și rezonabil – genul de persoană cu care ai putea negocia un acord de pace. Este o idee bună ca Israelul să elimine astfel de oameni?”. Ulterior, jurnalistul a șters mesajul, susținând că acesta a fost „interpretat greșit”.

Israelul a confirmat eliminarea lui Ali Larijani într-un atac de precizie asupra unor obiective de securitate din Teheran. Potrivit autorităților israeliene, operațiunea a vizat inclusiv structuri asociate serviciilor de informații iraniene și forțelor paramilitare Basij.

Moartea lui Larijani, considerat unul dintre principalii lideri operaționali ai regimului iranian, a fost confirmată ulterior și de Teheran. Evenimentul marchează o escaladare semnificativă a conflictului, aflat deja în a optsprezecea zi.

Disputa dintre Donald Trump și BBC evidențiază și o deteriorare a relațiilor dintre SUA și Regatul Unit. Președintele american l-a criticat pe Keir Starmer pentru refuzul de a trimite forțe navale în Golful Persic.

Trump a declarat: „Avem o relație extraordinară cu Marea Britanie. A fost cea mai veche și cea mai bună, înainte să apară Keir”. El a făcut referire la lipsa implicării britanice în securizarea Strâmtorii Hormuz, o rută strategică pentru transportul petrolului.

În replică, Kemi Badenoch a calificat afirmațiile drept „copilărești”, precizând: „Sunt cel mai mare critic al lui Keir Starmer. A făcut multe lucruri greșit, dar cred că afirmațiile venite de la Casa Albă au fost greșite”.

Statele membre NATO, inclusiv Marea Britanie și Franța, au evitat până acum implicarea militară directă în conflict. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța nu va participa la operațiuni până când „situația nu se va calma”.

În același timp, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat în Parlament că Londra urmărește „un fel de acord negociat” care să limiteze amenințările venite din partea Iranului după încheierea conflictului.

Ea a precizat:

„Pe măsură ce acest conflict se reduce sau se încheie, vom avea nevoie de un acord negociat care să limiteze aceste amenințări pentru viitor – de la rachete balistice și drone până la programul nuclear și securitatea transportului maritim internațional”.