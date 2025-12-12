Economie

Inflația rămâne, a patra lună consecutiv, foarte puțin sub 10%. Ce s-a scumpit cel mai mult

Inflația rămâne, a patra lună consecutiv, foarte puțin sub 10%. Ce s-a scumpit cel mai mult
Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, a fost de 9,8%, aceeași valoare înregistrată și în luna octombrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform INS, indicele prețurilor de consum în noiembrie 2025 față de octombrie 2025 a fost de 100,42%. Rata inflației de la începutul anului, adică noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, a fost de 9,5%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, între decembrie 2024 și noiembrie 2025, a fost de 6,9% față de perioada similară a anului precedent.

Inflație. Sursa foto. Pixabay

În cazul indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), acesta a înregistrat o creștere lunară de 0,49% în noiembrie față de octombrie. Rata anuală calculată pe baza IAPC a fost de 8,6%, iar modificarea medie în ultimele 12 luni a fost de 6,5%.

Alimentele au continuat să se scumpească

Alimentele au continuat să se scumpească, cu o creștere medie de 7,64% față de noiembrie 2024. Cele mai mari majorări au fost la cacao și cafea, cu un avans de 21,85% față de aceeași lună a anului trecut și de peste 1% comparativ cu luna octombrie 2025. Cafeaua a urcat cu 20,50% într-un an și cu 1,20% lunar.

Sursa foto: Arhiva EVZ

În categoria mărfurilor nealimentare, creșterea anuală a fost de 10,73%, iar față de luna octombrie 2025 prețurile au urcat cu 0,41%. Energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire, de 62,36% în ritm anual, însă față de octombrie s-a ieftinit cu 2,56%.

Alte utilități, precum gaze și încălzire centrală, s-au scumpit cu 37,07% față de noiembrie 2024, în timp ce față de luna precedentă s-au ieftinit ușor, cu 1,08%.

Cel mai mult s-a scumpit transportul

Serviciile au urcat, în medie, cu 10,99% față de aceeași lună a anului trecut, iar creșterea lunară a fost de 0,71%. În această categorie, cel mai mult s-au scumpit transportul CFR, cu 18,59%, și serviciile de igienă și cosmetică, cu 17,96%.

Inflația rămâne ridicată, iar prețurile alimentelor, energiei și serviciilor continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor. Totuși, unii specialiști consideră că scumpirile ar putea începe să se stabilizeze în următoarele luni.

