Tăierile din suma forfetară, impact minim pentru parlamentari. Vor rămâne cu un buget generos pentru cheltuielile administrative

Coaliția de guvernare a decis o reducere de 10% a sumelor forfetare ale parlamentarilor, adică a banilor alocați lunar pentru funcționarea cabinetelor și plata angajaților. Măsura, prezentată drept un semn de austeritate, are însă un impact mai degrabă simbolic.

În cifre, tăierea echivalează cu aproximativ 3.500 de lei pe lună. Astfel, suma forfetară va scădea de la 35.500 de lei la circa 32.000 de lei lunar, echivalentul a peste 6.000 de euro.

Chiar și după această diminuare, parlamentarii dispun în continuare de un buget substanțial pentru cheltuieli administrative și salariile personalului din teritoriu.

Decizia nu anulează însă majorarea aprobată chiar de parlamentari la începutul anului 2023, când suma forfetară a fost majorată cu 7.500 de lei, de la circa 28.000 la 35.500 de lei.

Reducerea actuală doar diminuează parțial acest bonus, lăsându-i pe aleși cu sume mai mari decât înainte de majorare. Sumele forfetare sunt separate de indemnizația de bază, care în prezent este de aproximativ 11.000 de lei net pe lună și poate crește în funcție de funcțiile ocupate în Parlament.

Pe lângă acestea, parlamentarii beneficiază și de decontarea cheltuielilor de cazare în București sau Ilfov, atunci când participă la lucrările Parlamentului.

În practică, reducerea de 10% nu afectează semnificativ confortul parlamentarilor: aceștia rămân cu peste 6.000 de euro lunar doar pentru cheltuielile cabinetelor, la care se adaugă salarii, sporuri și decontări.

Măsura rămâne mai mult un gest simbolic de austeritate decât o restrângere reală a bugetelor.

„Voi susţine adoptarea acestui pachet şi sper că, în perioada următoare, discutând toate aspectele care au fost contradictorii în aceste zile, să ajungem la o soluţie, în aşa fel încât fiecare instituţie, de la Parlamentul României, nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu, la alte instituţii, participă la acest efort, în aşa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situaţie dificilă. Cu cât adoptăm aceste măsuri mai repede, cu atât perioada se va scurta, iar costurile sociale se vor scurta”, spunea Ilie Bolojan.