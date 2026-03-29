Klaus Iohannis, apariție publică rară. Cum a fost surprins la slujba de Florii

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost surprins duminică dimineață într-o apariție publică rară, participând la slujba de Florii catolice. Evenimentul marchează prima sa prezență vizibilă în spațiul public după o perioadă îndelungată de discreție, în contextul unor proceduri legale inițiate de ANAF.

Fostul șef al statului nu a oferit declarații presei, însă a fost filmat în timp ce intra în lăcașul de cult alături de soția sa, Carmen Iohannis, limitându-se la un gest discret de salut și un zâmbet adresat camerelor de filmat.

Potrivit martorilor, cei doi au participat la slujba organizată la Biserica romano-catolică Sfânta Treime, unde au fost observați intrând pe o ușă secundară.

Apariția vine după o perioadă în care fostul președinte a fost aproape absent din viața publică. Una dintre ultimele imagini cu acesta datează din momentul în care a fost filmat în fața locuinței sale, iar ulterior a fost confirmată prezența sa la vot în cadrul alegerilor prezidențiale din mai 2025.

Absența îndelungată a fost corelată cu un conflict juridic în care este implicată familia Iohannis. ANAF a inițiat demersuri pentru recuperarea unor sume de bani provenite din chirii, aferente unui imobil din Sibiu.

Instituția a transmis anterior că: „Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”.

În același context, autoritățile au solicitat și instituirea unor măsuri asigurătorii: „Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora”.

Dosarul deschis de ANAF împotriva familiei Iohannis, care vizează „acțiune în răspundere delictuală” și „îmbogățirea fără justă cauză”, a fost strămutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel Alba Iulia, fiind definitivă. Instanța a stabilit: „Admite cererea de strămutare formulată [...] Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului [...] Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”.

Demersurile legale fac parte dintr-un proces mai amplu inițiat de statul român pentru clarificarea situației juridice a unui imobil deținut anterior de familia fostului președinte. ANAF a precizat că acțiunea reprezintă „o continuare a demersurilor [...] pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor”.

Anterior, cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor a fost respinsă atât de Tribunalul Sibiu, cât și de Curtea de Apel Alba Iulia.

În paralel cu apariția fostului președinte, în București au avut loc manifestări religioase dedicate Floriilor catolice, organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București.

Potrivit organizatorilor:

„Pentru a celebra sărbătoarea Floriilor în Biserica Catolică de rit latin, duminică, 29 martie 2026, la București va avea loc tradiționala Procesiune de Florii”.

Procesiunea a început din zona Bisericii Franceze și s-a încheiat la Catedrala Sfântul Iosif, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie.

Organizatorii au explicat semnificația religioasă a evenimentului: „Duminica Floriilor celebrează intrarea solemnă a lui Isus Cristos în Ierusalim [...] și deschide Săptămâna Sfântă”.