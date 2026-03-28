Victor Ponta cere reluarea relațiilor cu China după anunțul vizitei lui Donald Trump la Beijing

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a reacționat public după anunțul privind vizita președintelui american Donald Trump în China și a susținut că România trebuie să își regândească relațiile diplomatice, în special cu Beijingul.

Mesajul a fost publicat pe Facebook și face referire la contextul internațional marcat de conflicte și tensiuni, dar și la întâlnirile recente dintre liderii marilor puteri.

„Este o veste foarte bună pentru întreaga planetă: când liderii celor mai puternice țări se întâlnesc, discută, negociază și iau decizii care, în final, ne privesc pe toți”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a subliniat importanța dialogului în actualul context internațional.

„În această perioadă, în care avem războaie în toate părțile și confruntări de toate tipurile, dialogul este singura speranță!”, a afirmat acesta.

În continuarea mesajului, Victor Ponta a pus în discuție poziția României în raport cu aceste evoluții.

„Președintele Trump merge la Beijing, după ce au fost acolo cancelarul Merz, președintele Macron și mulți alți lideri europeni”, a declarat acesta.

Fostul premier a adresat o întrebare directă privind politica externă a României.

„Întrebarea este: ce face România?”, a spus Victor Ponta.

El a făcut referire și la actualul președinte al României, Nicușor Dan.

„Când se decide președintele Nicușor Dan să restabilească o relație cu China, de care Klaus Iohannis pur și simplu și-a bătut joc?”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a criticat modul în care România a gestionat relațiile cu China în ultimii ani și a cerut o schimbare de abordare.

„Când ieșim din „închisoarea” mioapă și lașă în care ne-am închis singuri, fără să ne ceară nimeni?”, a declarat acesta.

Fostul premier a oferit și repere privind ultimele contacte oficiale la nivel înalt.

„Ultima vizită oficială a unui președinte al României în China a fost în 2008, iar ultima vizită oficială a unui prim-ministru al României a fost în 2014”, a afirmat Victor Ponta.

În mesajul său, Victor Ponta a făcut referire și la pozițiile exprimate de reprezentanți ai USR.

„Sigur, dacă ascultăm de „inteligența politică” a doamnei Toiu și a celor de la USR, o să aflăm că Moldova și Ucraina sunt mai mari și mai puternice decât China și că nu trebuie să ne pierdem timpul cu Beijingul dacă avem „intrări” la Chișinău și la Kiev!”, a declarat acesta.

Fostul premier a continuat în aceeași notă, făcând referire la reacții anterioare.

„Dar presimt că doamna Toiu, de data aceasta, nu o să îl certe pe Donald Trump, cum a făcut cu Viorica Dăncilă și Adrian Năstase”, a afirmat Ponta.

În finalul mesajului, acesta a făcut un apel către actuala conducere.

„Așa că poate prinde curaj și Nicușor Dan! Pentru binele României și al românilor!”, a declarat Victor Ponta.

Declarațiile lui Victor Ponta vin după anunțul făcut de Donald Trump privind o vizită oficială în China.

Potrivit informațiilor publicate de France 24, liderul american a anunțat că se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing, în luna mai.

„Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, președintele Xi Jinping, care a fost inițial amânată din cauza operațiunii noastre militare în Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai”, a declarat Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Președintele SUA a precizat că urmează și o vizită oficială la Washington.

„Așteaptă cu nerăbdare «vizita monumentală»”, conform declarațiilor publice.