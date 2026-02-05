Prefectul Capitalei, despre primarul Sectorului 3: A construit peste o magistrală de gaz. Tragedia din Rahova se putea repeta

După ce primarul Robert Negoiță a ajuns în atenția anchetatorilor și a fost acuzat că a construit peste o magistrală de gaz, Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că proiectul a fost implementat„fără niciun fel de autorizaţii” şi că Prefectura a solicitat Primăriei Sectorului 3 mai multe acte legate de aceste lucrări. În urma cererii, angajații primăriei i-ar fi pus la dispoziție doar o parte dintre acestea.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a confirmat că drumul construit de Primăria Sectorului 3 trece peste o magistrală de gaz și nu are autorizații.

„Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii de niciun fel, pe un teren al unor privaţi, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau nişte foste drumuri de pământ, nişte uliţe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Am înţeles şi atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri”, a spus el la Digi24.

El a adăugat că asfaltarea s-a făcut rapid, fără respectarea procedurilor. Nistor a avertizat că situația ar fi putut provoca un accident grav, similar celui din Rahova.

„Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizaţii» şi ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în Rahova, de exemplu”, a continuat el.

Prefectul Andrei Nistor a declarat că a purtat mai multe discuții cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3, inclusiv la fața locului, solicitându-le toate documentele necesare pentru verificări.

„Tot din păcate, nu au reuşit să remedieze până acum situaţia, deşi noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, dar ei s-au blocat în (n. red. răspunsuri de genul) «nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe», din păcate”, a mai spus Nistor.

În plus, el a menționat că nu a sesizat procurorii în legătură cu acea situaţie.

Recorder a relatat, în august 2025, că Robert Negoiță ar fi utilizat resursele primăriei pentru a amenaja o șosea pe terenul privat al fratelui său, asfaltând zona unde urmează să fie construite mai multe blocuri și un centru comercial. La scurt timp după publicarea investigației Recorder, procurorii DNA au efectuat verificări la Primăria Sectorului 3, cerând documente legate de construcția șoselei. Ancheta a fost deschisă in rem pentru abuz în serviciu, conform informațiilor raportate de jurnaliștii Recorder. Robert Negoiță se află la al patrulea mandat în fruntea Sectorului 3.