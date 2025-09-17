Cântăreț american, suspect de crimă. Trupul unei adolescente, găsit în mașina lui

Autoritățile din Los Angeles au confirmat marți că trupul descoperit într-o Tesla abandonată, aparținând cântărețului D4vd, aparține unei adolescente. Victima, a cărei identitate nu a fost dezvăluită pentru a proteja familia, avea între 14 și 15 ani, conform surselor oficiale citate de ABC 7.

Mașina, o Tesla cu numere de Texas, a fost confiscată de autorități după ce un miros puternic și neobișnuit a atras atenția asupra vehiculului.

Corpul fetei, ambalat în plastic, a fost găsit în portbagaj, unde se degradase în timpul mai multor zile de căldură intensă.

Victima era o adolescentă de statură mică, 1,57 metri, și greutatea sa era considerabil mai mică decât media pentru vârsta și înălțimea ei, aproximativ 32 kg.

Fata purta un top scurt, colanți negri și o brățară galbenă, iar pe degetul arătător avea un tatuaj cu mesajul „Shhh…”. De asemenea, purta cercei cu ținte metalice.

Corpul descoperit era atât de degradat încât nu a mai putut fi identificat complet fără ajutorul testelor forensice. Oficialii au declarat că descoperirea a fost rezultatul unei inspecții inițiate după ce mașina a început să emane un miros puternic și persistent.

David Anthony Burke, cunoscut sub numele de scenă D4vd, se afla într-un turneu internațional în momentul în care a fost descoperit cadavrul.

Artistul a cooperat cu autoritățile și a furnizat informații utile pentru anchetă, conform declarațiilor oficiale.

Cu toate acestea, descoperirea a avut un impact imediat asupra carierei sale. Branduri precum Crocs și Hollister l-au retras de la campania „Dream Drop” la doar câteva zile după ce inițial îl anunțaseră ca ambasador al produselor.

Imaginile promovate în colaborare au fost distribuite ulterior fără a-i fi vizibil chipul.

Poliția din Los Angeles a demarat o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele morții tinerei. Detaliile exacte privind implicarea cântărețului sau a altor persoane nu au fost încă publicate.

Comunitatea online și fanii lui D4vd au reacționat rapid, exprimând șoc și nedumerire față de evenimentul tragic.

Reprezentanții artistului nu au oferit declarații suplimentare pentru presă, însă surse apropiate indică faptul că acesta va continua să colaboreze cu autoritățile pe parcursul anchetei.

Descoperirea ridică întrebări serioase despre siguranța adolescenților și responsabilitatea publică a persoanelor implicate în astfel de evenimente.