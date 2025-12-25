Cum a orbit Andrea Bocelli. Povestea tulburătoare pe care puțini o știu

Andrea Bocelli este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți tenori ai lumii, însă puțini cunosc detaliile exacte ale copilăriei sale marcate de boală, zeci de operații și un accident care i-a schimbat definitiv viața. Tenorul italian, cunoscut astăzi în întreaga lume, s-a confruntat încă din primele luni de viață cu o boală gravă a ochilor, a trecut prin numeroase intervenții și tratamente dureroase și a fost implicat într-un accident care i-a schimbat definitiv destinul. Povestea orbirii sale rămâne una dintre cele mai puțin discutate părți ale biografiei lui, deși experiența a influențat decisiv formarea lui personală și traseul profesional ce avea să urmeze.

Andrea Bocelli s-a născut în 1958, în Lajatico, Toscana, cu glaucom congenital, o afecțiune rară care afectează nervul optic încă de la naștere. Deși reușea să distingă forme și culori de aproape, vederea îi era sever afectată. În încercarea de a-i salva măcar parțial capacitatea vizuală, părinții l-au dus la numeroase consultații și intervenții.

Până la vârsta de trei ani și jumătate, Bocelli trecuse prin 13 operații la ochi, toate încercări de a limita deteriorarea vederii. Deși intervențiile erau dureroase, copilul păstra o fărâmă de percepție vizuală, datorită ochiului drept, cu care putea încă să distingă lumina și câteva culori. Aceste repere l-au însoțit toată viața, el declarând ulterior: „Îmi amintesc foarte bine lumea pe care o vedeam atunci. Culorile, texturile, totul.”

Familia nu a renunțat nicio clipă la tratamente, însă prognosticul rămânea rezervat. Deși nu era complet nevăzător, era clar că vederea lui Bocelli era fragilă și predispusă la deteriorare.

Momentul decisiv a avut loc când Andrea Bocelli avea 12 ani. În timp ce juca fotbal la școala pentru nevăzători, a fost lovit violent în față cu o minge, direct în ochiul drept – singurul cu care mai putea percepe lumina. Impactul i-a provocat o hemoragie cerebrală și a dus la pierderea completă și ireversibilă a vederii.

Tenorul povestește acel moment în autobiografia „The Music of Silence”, iar cuvintele lui sunt simple, directe, sfâșietoare:

„Am fost lovit violent în față cu o minge, în ochiul drept – singurul cu care mai puteam vedea lumină și culoare. Nimic nu mă pregătise pentru momentul acela… Atunci a căzut întunericul”.

După accident, medicii au încercat tot ce se mai putea, dar:

„Doctorii au încercat să mă trateze prin diverse operații […] dar nu se mai putea face nimic”, mai povestea Andrea Bocelli, potrivit People.

A urmat o perioadă de adaptare dificilă, dar nu una dramatică, așa cum mulți și-ar imagina. Bocelli spune că familia lui nu a tratat niciodată orbirea ca pe o tragedie personală. Mama lui, în special, a refuzat să-l lase să se simtă neputincios. I-au spus mereu că poate face orice își dorește, iar muzica a devenit nu doar refugiul lui, ci și limbajul prin care a învățat să își exprime lumina interioară. Cânta de mic — la pian, la flaut, la saxofon, la chitară — și se pierdea ore întregi în sunetul instrumentelor.

Andrea Bocelli. Sursă foto: Facebook

Deși pierderea totală a vederii ar fi putut reprezenta un obstacol major în dezvoltarea unui copil, Bocelli a transformat această experiență într-o formă de disciplină și concentrare. A continuat studiile, a învățat să se deplaseze independent și s-a orientat tot mai mult către muzică.

A învățat să cânte la pian, flaut, saxofon și chitară, petrecând ore întregi repetând. Muzica a devenit treptat mediul prin care se exprima cel mai ușor, iar lipsa vederii părea să-i amplifice atenția la detaliile sonore. Bocelli a spus de multe ori că orbirea nu l-a împiedicat, ci l-a obligat să-și folosească alte resurse:

„Lipsa vederii nu m-a împiedicat niciodată. M-a obligat să-mi folosesc alte daruri”, mai povestea el

Primul lucru pe care Bocelli îl subliniază atunci când vorbește despre orbire este faptul că își amintește lumea „de dinainte”. Aceste repere vizuale nu sunt simple amintiri, ci componente esențiale ale felului în care percepe realitatea. În mintea lui, culorile nu au dispărut; doar s-au transformat în senzații, în nuanțe sonore, în texturi emoționale.

Înainte de a deveni celebru, Bocelli a urmat Facultatea de Drept la Universitatea din Pisa. Pentru a se întreține, cânta nopțile în restaurante și baruri din Toscana. Aceste apariții i-au format atât tehnica vocală, cât și abilitatea de a ajunge la public. Artistul vorbește deseori despre acea perioadă ca despre „adevărata școală”, în care a învățat să-și stăpânească vocea și să interpreteze diverse stiluri muzicale.

Vocea lui puternică și caldă a început să circule pe casete demo printre muzicienii italieni. Timbrul său a atras atenția, iar momentul decisiv avea să apară în 1992, când Zucchero Fornaciari căuta un tenor pentru o versiune demo a piesei Miserere. O casetă cu înregistrarea lui Bocelli a ajuns la el prin intermediul unui cunoscut, iar reacția a fost imediată. Zucchero l-a chemat la audiție, impresionat de forța și sensibilitatea vocii.

Mai mult, demo-ul a ajuns și la Luciano Pavarotti, care a apreciat vocea lui Andrea Bocelli drept „una în milioane”. Deși versiunea finală a piesei a fost interpretată de Luciano Pavarotti, întâlnirea a deschis o ușă importantă pentru tânărul tenor. Zucchero l-a luat apoi pe Bocelli în turneul său european, unde acesta a cântat în fața publicului larg pentru prima dată. A fost expunerea care avea să-i accelereze ascensiunea.

În 1994, Bocelli a participat la Festivalul Sanremo, secțiunea „Newcomers”, unde a interpretat Il mare calmo della sera. A obținut cel mai mare punctaj din istoria categoriei, iar Italia l-a adoptat imediat.

Adevărata recunoaștere internațională a venit însă doi ani mai târziu, cu lansarea piesei Con Te Partirò / Time to Say Goodbye, în duet cu Sarah Brightman. Melodia a dominat topurile din Europa, s-a vândut în milioane de exemplare și a devenit una dintre cele mai recognoscibile cântece interpretate vreodată de un tenor contemporan.

Succesul de la mijlocul anilor ’90 a fost urmat de albume cu vânzări uriașe, turnee mondiale și colaborări cu artiști consacrați. Bocelli a construit un stil propriu, care îmbină opera cu pop-ul melodic, făcând muzica clasică accesibilă unui public larg. De-a lungul timpului, a cântat pentru Papi, familii regale și zeci de mii de oameni. A devenit un artist global, iar povestea sa personală – deși dramatică – nu a fost niciodată folosită ca element central de imagine. Bocelli a preferat să vorbească despre muncă, disciplină și recunoștință.