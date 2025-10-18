Andrea Bocelli, invitat de Donald Trump să cânte în Biroul Oval. Evenimentul nu a fost lipsit de surprize

Președintele Donald Trump l-a primit pe tenorul italian Andrea Bocelli pentru un moment muzical special în Biroul Oval. Artistul a interpretat celebra piesă „Con Te Partirò” („Time to Say Goodbye”), însă prestația nu a fost lipsită de emoții: în timpul interpretării variantei în engleză, Bocelli a atins o notă falsă, iar reacția lui – un zâmbet discret și un gest către cineva aflat în apropiere – a devenit rapid virală pe internet.

Momentul a fost surprins într-un clip publicat vineri pe platforma X de Margo Martin, consilieră de comunicare în administrația Trump. În imagini se observă cum vocea tenorului nu sună așa cum ar fi trebuit, iar artistul, conștient de micuța imperfecțiune, își continuă cu eleganță interpretarea.

Donald Trump a declarat ulterior că Andrea Bocelli va reveni pe 5 decembrie la Casa Albă pentru un concert complet. În plus, tenorul are programat un spectacol pe 14 decembrie la Capital One Arena din Washington, unde va include din nou celebra piesă „Time to Say Goodbye” în repertoriu.

Nu este prima dată când numele artistului este asociat cu evenimentele organizate de Trump. În decembrie 2016 s-a discutat că Bocelli ar fi urmat să cânte la ceremonia de inaugurare a mandatului prezidențial, însă momentul a fost anulat. Presa americană relata atunci că artistul ar fi renunțat pentru a evita reacțiile critice, iar Trump i-ar fi sugerat să nu participe pentru a nu fi pus într-o situație delicată.

Tom Barrack, șeful comitetului inaugural, a explicat atunci într-un interviu pentru CNBC:

„Bocelli și soția lui sunt prieteni ai președintelui încă de la început. El s-a oferit să cânte dacă ar fi fost de ajutor, dar președintele i-a spus că nu este necesar. Nici măcar nu s-a ajuns la întrebarea ‘Poți? Vrei?’ - sunt pur și simplu prieteni foarte buni, și atât.”

Prestația din Biroul Oval are loc cu doar două zile înainte ca Donald Trump să găzduiască ceremonia Kennedy Center Honors, un eveniment de prestigiu dedicat personalităților marcante din lumea artei și divertismentului. Printre cei care vor fi onorați anul acesta se numără George Strait, Kiss, Michael Crawford, Gloria Gaynor și Sylvester Stallone.

Vizita lui Bocelli confirmă relația apropiată dintre artist și fostul președinte american, dar și interesul ambelor personalități pentru evenimente simbolice și de mare vizibilitate.