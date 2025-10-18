Posibilă reluare a dialogului SUA – Coreea de Nord. Administrația Trump ia în calcul o întâlnire cu Kim Jong Un

Surse apropiate administrației de la Washington susțin că ar exista conversații preliminare, informale, despre o posibilă întrevedere între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un, care ar putea avea loc în cadrul vizitei pe care liderul american o va efectua în Asia luna viitoare, informează CNN.

Deocamdată nu s-au făcut pași concreți în ceea ce privește organizarea unei astfel de întâlniri, iar comunicarea oficială între SUA și Coreea de Nord este aproape inexistentă, contrastând cu perioada primului mandat al lui Trump, când contactele diplomatice erau mai active.

Potrivit unor sursei citate, încercarea președintelui american de a transmite o scrisoare lui Kim Jong Un la începutul acestui an nu a avut succes, Phenianul refuzând documentul.

În prezent, eforturile Casei Albe se concentrează în principal asupra unei întrevederi cu președintele Chinei, Xi Jinping, pe fondul escaladării tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii globale.

Totuși, Trump și-a manifestat în mai multe rânduri interesul de a relua dialogul cu liderul nord-coreean, iar posibilitatea unei întâlniri nu este complet exclusă pe parcursul turneului asiatic.

Interesul președintelui american ar fi fost reactivat în urma vizitei la Washington a președintelui sud-coreean Lee Jae Myung, în luna august, acesta invitându-l pe Trump la summitul APEC găzduit de Coreea de Sud și sugerând că evenimentul ar putea reprezenta un cadru favorabil pentru o eventuală discuție cu Kim Jong Un.

Liderul de la Casa Albă a reacționat pozitiv, declarând: „Vom discuta. Cred că vrea să mă întâlnească. Așteptăm cu interes această întâlnire pentru a îmbunătăți relațiile”.

De cealaltă parte, Kim Jong Un a transmis recent, într-o ședință a parlamentului nord-coreean, că „păstrează amintiri plăcute despre președintele american Trump” și s-ar arăta dispus să reia dialogul „dacă SUA renunță la obsesia inutilă privind denuclearizarea și doresc o coexistență pașnică bazată pe realitate.”

Contextul actual este însă mult diferit față de anul 2019, când Trump și Kim s-au întâlnit la granița dintre cele două Corei, în zona demilitarizată Panmunjom. Relațiile dintre Seul și Phenian s-au deteriorat, iar noul lider sud-coreean a adoptat o abordare mai fermă față de regimul de la Phenian. Ministerul Unificării de la Seul a confirmat că, în prezent, nu există niciun canal de dialog deschis între Coreea de Nord și Coreea de Sud referitor la un posibil summit bilateral sau trilateral.

Deși echipe ale serviciilor de securitate americane au efectuat două vizite în Coreea de Sud pentru identificarea unor locații în perspectiva vizitei lui Trump, niciuna dintre acestea nu a inclus zona Panmunjom, ceea ce indică o schimbare de strategie și face improbabilă o reluare a formatului folosit în 2019. Casa Albă nu a oferit declarații oficiale pe această temă.

Întrevederile anterioare dintre cei doi lideri – la Singapore, Hanoi și în zona demilitarizată – au avut un impact mediatic puternic, însă nu au produs rezultate tangibile în ceea ce privește procesul de denuclearizare. Totuși, întâlnirea fulger din 2019, organizată în doar 48 de ore, a demonstrat că, în condiții favorabile și cu voință politică de ambele părți, o astfel de inițiativă poate fi reluată rapid.