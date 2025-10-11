International

Parada lui Kim Jong-un: Hwasong-20 și Cheonma-20, simboluri ale puterii militare nord-coreene

Parada lui Kim Jong-un: Hwasong-20 și Cheonma-20, simboluri ale puterii militare nord-coreeneKim Jong Un. Sursa foto: X
Coreea de Nord a organizat vineri seară, la Phenian, o paradă militară în prezența unor oficiali străini, pentru a marca 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, potrivit presei de stat citate de AFP.

Armele prezentate la parada lui Kim Jong Un

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc în piaţa Kim Il Sung”, a transmis agenția oficială de presă KCNA, potrivit sursei menționate anterior.

Printre armele prezentate la parada din Piața Kim Il Sung din Phenian s-au aflat racheta hipersonică Hwasong-11Ma și ICBM-ul Hwasong-20, descrise de presa de stat drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al Coreei de Nord.

Racheta Hwasong-11Ma a fost prezentată pentru prima dată la o expoziție militară organizată la Phenian în urmă cu o săptămână. Armele din seria Hwasong-11 sunt rachete balistice cu rază scurtă de acțiune (SRBM), inspirate din modelul rusesc Iskander, folosit pe scară largă de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.

Tancurile Cheonma-20, la paradă

În timpul paradei, Coreea de Nord a expus tancurile principale de luptă Cheonma-20, pe care agenția KCNA le-a descris ca având „o capacitate de atac extraordinară și un sistem de protecție fiabil”.

„Spectatorii au izbucnit în urale entuziaste când coloana de rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al RPDC, a intrat în piață, umplând pista”, a mai relatat KCNA.

Cine a fost prezent în Coreea de Nord

La parada liderului nord-coreean Kim Jong-un au fost prezenți premierul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

La rândul său, Kim Jong-un a participat pe 3 septembrie, alături de președinții Chinei, Xi Jinping, și Rusiei, Vladimir Putin, la o amplă paradă militară organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat relațiile de la începutul războiului din Ucraina, perioadă în care Phenianul a trimis mii de soldați să lupte alături de armata rusă. China rămâne însă principalul aliat al Coreei de Nord, stat aflat sub sancțiunile Națiunilor Unite din cauza programului nuclear, potrivit CNN.

