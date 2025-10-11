Parada lui Kim Jong-un: Hwasong-20 și Cheonma-20, simboluri ale puterii militare nord-coreene

Coreea de Nord a organizat vineri seară, la Phenian, o paradă militară în prezența unor oficiali străini, pentru a marca 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, potrivit presei de stat citate de AFP.

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc în piaţa Kim Il Sung”, a transmis agenția oficială de presă KCNA, potrivit sursei menționate anterior.

Printre armele prezentate la parada din Piața Kim Il Sung din Phenian s-au aflat racheta hipersonică Hwasong-11Ma și ICBM-ul Hwasong-20, descrise de presa de stat drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al Coreei de Nord.

Racheta Hwasong-11Ma a fost prezentată pentru prima dată la o expoziție militară organizată la Phenian în urmă cu o săptămână. Armele din seria Hwasong-11 sunt rachete balistice cu rază scurtă de acțiune (SRBM), inspirate din modelul rusesc Iskander, folosit pe scară largă de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.

În timpul paradei, Coreea de Nord a expus tancurile principale de luptă Cheonma-20, pe care agenția KCNA le-a descris ca având „o capacitate de atac extraordinară și un sistem de protecție fiabil”.

❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korea held a military parade to mark the 80th anniversary of the Workers' Party of Korea's founding. On the podium beside Kim Jong Un were China's State Council Premier Li Qiang, Vietnam's leader To Lam, and Russia's Deputy Chairman of the Security Council,… pic.twitter.com/Y8y3TLfsRA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

„Spectatorii au izbucnit în urale entuziaste când coloana de rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al RPDC, a intrat în piață, umplând pista”, a mai relatat KCNA.

La parada liderului nord-coreean Kim Jong-un au fost prezenți premierul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

La rândul său, Kim Jong-un a participat pe 3 septembrie, alături de președinții Chinei, Xi Jinping, și Rusiei, Vladimir Putin, la o amplă paradă militară organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat relațiile de la începutul războiului din Ucraina, perioadă în care Phenianul a trimis mii de soldați să lupte alături de armata rusă. China rămâne însă principalul aliat al Coreei de Nord, stat aflat sub sancțiunile Națiunilor Unite din cauza programului nuclear, potrivit CNN.