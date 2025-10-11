Trump impune Chinei taxe vamale de 100%, după restricțiile la exporturile de pământuri rare

Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri că, cel târziu de la 1 noiembrie, Statele Unite vor impune Chinei taxe vamale suplimentare de 100%, după ce Beijingul a decis să introducă noi restricții la exporturile de pământuri rare. „Acest lucru afectează toate țările, fără excepție, și a fost în mod evident un plan conceput cu ani în urmă”, a scris acesta, într-o postare pe Truth Social.

Liderul american a anunțat taxe suplimentare de 100% asupra exporturilor Chinei către SUA, precum și noi controale asupra exporturilor de „orice tip de software critic” până la 1 noiembrie, cu nouă zile înainte de expirarea actualelor facilități tarifare.

Trump a pus sub semnul întrebării și posibilitatea unei întâlniri anunțate anterior, programată peste trei săptămâni, cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, afirmând pe Truth Social că „în prezent nu pare să existe niciun motiv pentru a o organiza”.

Noile măsuri comerciale au venit după ce China și-a extins semnificativ controlul asupra exporturilor de elemente din pământuri rare, o piață pe care o domină și care este esențială pentru producția de tehnologie, potrivit Reuters.

Aproximativ 70% din aprovizionarea mondială cu minerale din pământuri rare provine din China. Aceste minerale sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie, inclusiv pentru industria automobilelor, apărarea și semiconductorii.

„Tocmai s-a aflat că China a adoptat o poziție extrem de agresivă în ceea ce privește comerțul, trimițând o scrisoare extrem de ostilă către întreaga lume, în care afirma că, începând cu 1 noiembrie 2025, va impune controale la export pe scară largă asupra tuturor produselor pe care le fabrică, inclusiv asupra unora care nu sunt fabricate de ea”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social vineri.

„Acest lucru afectează toate țările, fără excepție, și a fost în mod evident un plan conceput cu ani în urmă”, a mai scris acesta.

Ministerul Comerțului din China a anunțat joi că, începând cu 1 decembrie, entitățile străine trebuie să dețină o licență pentru a exporta produse care conțin mai mult de 0,1% din pământuri rare provenite din această țară sau care sunt fabricate folosind tehnologii chinezești de extracție, rafinare, fabricare de magneți sau reciclare.

Ultima dată când Beijingul a înăsprit controalele asupra exporturilor – după ce Trump a majorat tarifele pentru produsele chinezești la începutul acestui an – multe companii americane dependente de aceste materiale au protestat vehement. Producătorul auto Ford a fost nevoit chiar să întrerupă temporar producția, potrivit BBC.