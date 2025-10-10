Sondaj IRSOP: Românii cred în Visul American, dar se tem de inteligența artificială

Un sondaj IRSOP realizat în octombrie 2025 arată că majoritatea românilor au o părere bună despre Statele Unite, susțin extinderea prezenței militare americane în România, dar privesc cu teamă evoluția inteligenței artificiale.

Institutul IRSOP a lansat ciclul de sondaje „Românii și Visul American”, dedicat aniversării celor 250 de ani de la nașterea Statelor Unite, în 2026. Studiul oferă o imagine detaliată asupra modului în care românii percep America, influența acesteia în lume și relația bilaterală cu România.

Cercetarea a fost realizată telefonic, în perioada 2–8 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentative pentru populația țării. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

SUA rămâne una dintre cele mai admirate țări din lume în percepția publicului românesc.

Potrivit IRSOP, 78% dintre respondenți au o părere „bună” sau „foarte bună” despre America, în timp ce doar 21% au opinii negative. Doar 1% au declarat că nu știu sau nu au o opinie formată.

Rezultatul confirmă o constantă a sondajelor din ultimul deceniu: simpatia românilor pentru Statele Unite rămâne la cote ridicate, mai ales în contextul geopolitic actual.

Întrebați dacă alte țări ar putea depăși Statele Unite din punct de vedere economic sau geopolitic, 52% dintre români au spus că acest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat.

Doar 45% cred că America ar putea fi întrecută de alte puteri, în timp ce 3% nu au o opinie clară.

De asemenea, 55% dintre respondenți cred că SUA va continua să conducă lumea în următorii zece ani, în timp ce 41% se așteaptă ca puterea globală să se deplaseze către China sau Rusia.

Majoritatea românilor văd influența americană asupra lumii ca una benefică.

Concret, 62% consideră că rolul global al Statelor Unite este „pozitiv”, în timp ce 34% îl percep ca „negativ”.

Doar 4% au răspuns că nu știu, ceea ce arată un grad ridicat de implicare și interes față de politica globală.

Deși românii apreciază leadershipul tehnologic al SUA, majoritatea sunt sceptici în privința efectelor inteligenței artificiale.

60% dintre respondenți cred că dezvoltarea AI ar putea fi o „catastrofă pentru omenire”, în timp ce 35% o consideră o „binefacere”.

Doar 5% nu au o opinie clară. Această frică arată o reticență culturală față de noile tehnologii, în contrast cu optimismul american tradițional.

Întrebați cu ce partid american se identifică, 38% dintre români au spus că simpatizează cu Partidul Republican, condus de președintele Donald Trump.

33% au optat pentru Partidul Democrat, asociat fostului președinte Joe Biden, iar 24% au declarat că nu simpatizează cu niciunul.

Restul de 5% nu au oferit un răspuns.

Sondajul IRSOP confirmă și încrederea majorității românilor în rolul strategic al Statelor Unite în apărarea Europei.

64% dintre participanți consideră că, fără sprijinul american, țările europene nu sunt suficient de puternice pentru a se apăra de Rusia.

Doar 34% cred că Europa ar face față singură unei eventuale agresiuni, iar 2% nu au răspuns.

Românii se arată favorabili unei prezențe militare extinse a SUA pe teritoriul național.

55% consideră că nivelul actual al trupelor americane este „exact cât trebuie”, 31% cred că prezența este „prea mică”, iar 10% o percep ca „prea mare”.

Mai mult, 60% dintre respondenți spun că ar fi de acord cu creșterea numărului bazelor americane din România, în timp ce doar 37% se opun.

Românii văd dolarul ca pe un simbol al stabilității.

65% dintre cei chestionați consideră că moneda americană va rămâne „puternică” sau „foarte puternică” în anii următori, în timp ce doar

33% cred că își va pierde din valoare.

Deși românii admiră cultura economică americană, majoritatea cred că țara lor nu reușește să susțină antreprenoriatul.

68% spun că România „nu încurajează spiritul antreprenorial al individului”, în timp ce doar 27% consideră că îl susține.

Această percepție confirmă decalajul persistent dintre modelul economic românesc și cel american.

În contextul vizitei președintelui României, Nicușor Dan, în Statele Unite, respondenții au fost întrebați care ar trebui să fie principalele teme de discuție cu Donald Trump.

Pe primul loc s-a situat atragerea investițiilor americane – menționată de 44% dintre participanți. Urmează colaborarea militară (23%), vizele pentru români (15%) și tarifele pentru exporturile românești (13%).

Doar 5% nu au știut ce să răspundă.