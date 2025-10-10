Economie

Băuturile românești vor avea indicații geografice pe ele ca să fie mai ușor de exportat

Băuturile românești vor avea indicații geografice pe ele ca să fie mai ușor de exportatȚuică/ Sursă foto: pixabay
Au apărut noi reguli pentru protejarea băuturilor spirtoase, mai exact acestea vor putea fi localizate de pe etichetă. Schimbarea vine în contextul normelor europene.

Indicații geografice pentru țuică

Consolidarea protecției produselor tradiționale românești vine la pachet cu localizarea acestora. De altfel, acest lucru ar duce inclusiv la sporirea accesului pe piețele europene ale acestor produse. În acest fel, Guvernul  încearcă să asigure un tratament echitabil producătorilor români.

Pentru acest lucru Ministerul Agriculturii este instituția care se va ocupa de definerea, descrierea și etichetarea acestor licori. De altfel, tot aici, se vor analiza cererile de înregistrare a indicațiilor geografice.

Ministerul agriculturii, implicat direct

Și tot ministerul este cel care va verifica conformitatea produselor și va gestiona modificările sau anulările înregistrărilor. Ulterior de la Agriculturp se vor transmite documentele către Comisia Europeană și Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală. Aici se vor actualiza datele din Registrul Național al Indicațiilor Geografice – Băuturi Spirtoase și se vor stabili regulile privind utilizarea logoului național.

Țuica

Țuica / Sursa foto. EVZ

ANPC va fi implicate cu privire la utilizarea etichetării și a simbolurilor naționale și europene. De asemenea, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va fi cel care gestionează corelarea indicațiilor geografice cu mărcile. Iar Institutul Național de Cercetare este cel care va proteja online indicațiile geografice. Costurile legat de verificarea conformității produselor se vor face de către organisme certificate de ministerul agriculturii.

Mai multe vânzări pentru producători

Guvernul susține că prin localizarea acestor produse cu etichete producătorii vor putea să participe la programele de promovare ale Comisiei Europene. De asemenea tot prin această localizare producătorii vor avea acces mai ușor pe piețele europene. Drept urmare această măsură ar trebui să crească și veniturile lor.

Guvernul mai spune că această modificare va duce și la menținerea locurilor de muncă. După adoptarea hotărârii,Ministerul Agriculturii are 90 de zile la dispoziție pentru a emite ordinele care stabilesc procedurile.

