La Roșia Montană, Nicușor Dan și-a adus aminte de laptele de vacă din copilărie







Președintele Nicușor Dan a revenit miercuri la Roșia Montană, unde a gustat produse tradiționale artizanale și a primit mici atenții din partea localnicilor, explicând că oamenii sunt „foarte primitori”. El a subliniat că situl ar putea atrage nu doar 20.000, ci până la două milioane de vizitatori, dacă este valorificat corespunzător, potrivit Ziarul Unirea.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că experiența culinară la Roșia Montană i-a amintit de copilărie, degustând compoturi, sucuri, slănină, șorici și lapte proaspăt de vacă.

„Toate lucrurile astea, și în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica”, a declarat oficialul.

Nicușor Dan a mai spus că știe comunitatea locală din discuțiile anterioare de la București și că intenționează să sprijine dezvoltarea turistică a zonei.

În timpul vizitei, Nicușor Dan a primit o sticlă de țuică, un borcan de miere pentru copii și un trifoi cu patru foi de la o reprezentantă a Bisericii Romano-Catolice. Șeful de stat a menționat că oamenii din Roșia Montană formează o comunitate „foarte caldă” și că va reveni cu plăcere.

Președintele a subliniat că, dacă este valorificat corespunzător, situl poate atrage până la două milioane de turiști anual, comparativ cu aproximativ 20.000 în prezent. Aceasta presupune dezvoltarea infrastructurii, promovarea culturală și turistică, precum și colaborarea între autorități și sectorul privat.

Nicușor Dan a punctat că atragerea unui număr mare de turiști poate genera beneficii economice considerabile pentru regiune, inclusiv prin crearea de locuri de muncă și stimularea serviciilor locale. Potențialularătat de Roșia Montană se aliniază cu strategia națională de promovare a siturilor UNESCO, fiecare având un rol strategic în turismul cultural al României.

Președintele a insistat pe necesitatea vizitelor regulate și a programelor de specializare pentru managementul patrimoniului, afirmând: „ Roșia Montantă este un sit unic în lume. Trebuie să aducem specialiști care să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000, ci două milioane de turiști”.