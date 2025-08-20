Politica Nicuşor Dan confirmă că vizita în SUA e programată pentru începutul anului viitor







Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri, 20 august, că deplasarea sa oficială în Statele Unite este planificată pentru începutul anului viitor. Șeful statului a precizat că, până atunci, vor fi parcurse etapele pregătitoare, cu accent pe domeniul economic, astfel încât România să poată atrage investiții americane consistente, potrivit news.ro.

Nicuşor Dan a confirmat miercuri că cel mai probabil va efectua o vizită oficială în Statele Unite la începutul anului. Întrebat când va avea loc vizita, Nicuşor Dan a precizat: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Preşedintele a explicat că o astfel de deplasare trebuie să fie bine fundamentată, astfel încât România să poată aduce pe masa discuţiilor subiecte de interes major, în special în domeniul securităţii regionale şi al investiţiilor.

Şeful statului a subliniat că această deplasare va avea loc numai după ce România finalizează etapele preliminare de pregătire, pentru ca întâlnirile să fie axate pe „chestiuni concrete”, atât în domeniul securităţii, cât şi în plan economic.

În declaraţiile sale, şeful statului a punctat că România trebuie să vină pregătită nu doar cu teme de apărare, ci şi cu propuneri clare pentru atragerea companiilor americane.

”E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”„ a precizat preşedintele.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că va merge pe 20 septembrie la Chicago pentru a pregăti detaliile vizitei. Potrivit acesteia, întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele american Donald Trump ar urma să aibă loc în primul trimestru din 2026.

În ceea ce privește calendarul vizitei, Oana Ţoiu a menționat că, potrivit agendei, există trei priorități principale: participarea României la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, întâlnirile cu comunitățile de români din New York și Chicago, precum și pregătirea deplasării oficiale de la începutul anului viitor, când este programată întrevederea dintre președintele Nicuşor Dan și Donald Trump.