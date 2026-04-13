Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament după arestarea pentru conducere sub influența alcoolului

Britney Spears este decisă să-și îndrepte viața.
Britney Spears a fost arestată în martie pentru suspiciunea de conducere sub influența alcoolului și a decis ulterior să intre voluntar într-un centru de tratament, relatează foxnews.com.

Britney Spears a decis să urmeze tratament după ce ar fi fost surprinsă la volan sub influența alcoolului

Cântăreața americană Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament la aproape o lună după ce a fost arestată pentru suspiciunea de conducere sub influența alcoolului, în apropierea locuinței sale din sudul Californiei.

Un reprezentant al artistei a confirmat informația, fără a oferi detalii suplimentare despre natura tratamentului sau condițiile în care aceasta este îngrijită.

Britney Spears a fost oprită de poliție după ce ar fi condus cu viteză și sub influența alcoolului

Incidentul a avut loc miercuri, 4 martie, când Spears, în vârstă de 44 de ani, a fost observată conducând haotic, cu viteză ridicată, pe autostrada U.S. 101, pe sensul sud, în zona extinsă a orașului Los Angeles.

Potrivit autorităților, polițiștii au urmărit vehiculul pentru o perioadă înainte de a-l opri în siguranță. Ulterior, artista a fost supusă unor teste.

Înregistrările audio ale dispeceratului indică faptul că agenții au monitorizat traseul mașinii atât pe autostradă, cât și pe alte drumuri din zonă. Autoritățile au anunțat că Spears nu părea în apele ei, iar rezultatele testelor chimice sunt încă în așteptare.

După reținere, aceasta a fost eliberată în dimineața următoare, în jurul orei 6:07.

Britney Spears

Sursa foto: Instagram

Reprezentanții artistei au recunoscut gravitatea situației și au vorbit despre necesitatea unei schimbări

În urma arestării, echipa artistei a transmis un mesaj public în care evidențiază seriozitatea situației: „Acesta a fost un incident nefericit, complet inacceptabil.

Aceeași sursă a anunțat că artista intenționează să respecte procedurile legale și să facă pași concreți pentru a-și îmbunătăți situația: „Britney va face pașii corecți și va respecta legea și, sperăm, acesta poate fi primul pas într-o schimbare mult întârziată care trebuie să aibă loc în viața ei. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Fiii ei vor petrece timp cu ea. Cei apropiați vor elabora un plan necesar, întârziat, pentru a-i asigura un parcurs mai bun și echilibrat.

Spears urmează să se prezinte în instanță pe data de 4 mai.

Parcursul profesional și problemele personale au marcat evoluția artistei în ultimele decenii

Britney Spears a devenit cunoscută în anii ’90, după apariții pe Disney Channel, ajungând ulterior una dintre cele mai influente vedete pop la nivel global.

În 2008, după două internări psihiatrice involuntare și pierderea custodiei copiilor, tatăl său, Jamie Spears, a primit control legal asupra vieții și finanțelor sale, alături de avocatul Andrew Wallet.

În perioada următoare, artista a revenit în industria muzicală cu succes, lansând patru albume.

Declarațiile din instanță și renunțarea la drepturile asupra pieselor sale

În iunie 2021, Spears a depus mărturie în instanță, susținând că a fost „traumatizată” de restricțiile impuse de tatăl său. Ea a declarat că a fost obligată să ia litiu și să se interneze împotriva voinței sale, precum și să continue activitatea profesională fără acordul ei.

În aceeași intervenție, artista a spus: „Vreau doar să-mi recuperez viața. Tot ce îmi doresc este să îmi controlez banii și ca iubitul meu să poată conduce mașina lui. Vreau să îmi dau în judecată familia.

La începutul acestui an, Britney Spears a renunțat la drepturile asupra pieselor sale într-o tranzacție estimată la 200 de milioane de dolari cu editorul muzical Primary Wave, potrivit unor surse citate de NBC.

