Britney Spears și-a vândut întregul catalog muzical. Ce sumă a încasat artista

Britney Spears a cedat drepturile asupra întregului său catalog muzical, potrivit BBC, tranzacția fiind realizată pe 30 decembrie cu casa de discuri independentă Primary Wave, pentru o sumă estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari. Artista, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii pop, cu o carieră marcată de succese internaționale și de episoade personale intens mediatizate.

Britney Spears este asociată cu piese devenite simbol pentru cultura pop, precum ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic sau Gimme More. De-a lungul anilor, a fost una dintre cele mai bine vândute artiste feminine din lume, cu peste 150 de milioane de discuri comercializate la nivel global.

Catalogul său muzical cuprinde nouă albume de studio, începând cu debutul din 1999, care au consolidat statutul său de superstar internațional.

Primary Wave nu a oferit un punct de vedere imediat pentru BBC în legătură cu această tranzacție, iar reprezentanții lui Britney Spears au refuzat să comenteze.

În ianuarie 2024, cântăreața a afirmat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima sa lansare a fost în 2022, când a colaborat cu Elton John pentru un duet.

Tranzacția are loc într-un context în care mai mulți artiști consacrați au ales să își vândă cataloagele muzicale. Primary Wave a achiziționat anterior drepturile asupra patrimoniului lui Notorious BIG, Prince și Whitney Houston.

De asemenea, Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira au încheiat în ultimii ani acorduri similare. Springsteen a vândut catalogul către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar Bieber ar fi semnat în 2023 un contract de 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital.

Primary Wave a fost fondată în urmă cu două decenii de producătorul muzical Lawrence Mestel, după ce acesta a cumpărat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul Nirvana.

Vânzarea catalogului lui Britney Spears vine după o perioadă dificilă din viața artistei. În 2021, ea a pus capăt unei tutele care a durat 13 ani, prin care tatăl său avea control asupra finanțelor și vieții sale personale.

În 2023, cântăreața a publicat volumul autobiografic The Woman in Me, în care a detaliat experiențele trăite în timpul tutelei. La sfârșitul anului 2025, fostul ei soț, Kevin Federline, și-a lansat propriile memorii, intitulate You Thought You Knew.