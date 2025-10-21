Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare

Relația dintre Kevin Federline și Britney Spears continuă să facă valuri în presă, după ce fostul soț al superstarului american a lansat recent o carte plină de mărturisiri neașteptate. În volum, Federline susține că artista și-ar fi agresat copiii sub influența substanțelor interzise.

Ce doi împart doi fii, Sean și Jayde James Federline, iar Kevin a relatat în cartea sa mai multe incidente șocante din timpul căsniciei lor. Unul dintre cele mai alarmante momente, potrivit fostului dansator și rapper, ar fi avut loc în 2006, când l-a surprins pe Britney consumând droguri împreună cu o prietenă. La acea vreme, Sean avea un an, iar Jayde James doar o lună.

Federline povestește că a încercat să prevină orice risc pentru copii: „Te rog, nu te întoarce acasă să alăptezi copiii așa. Sună-ți mama sau pe altcineva. Trebuie să cumpărăm lapte praf. Nu poți face asta”, și-ar fi spus el soției, potrivit relatărilor din carte.

Printre acuzațiile aduse de Kevin se numără și comportamente agresive directe față de copii. El susține că Britney i-ar fi lovit pe unul dintre băieți, atunci când acesta avea 10 sau 11 ani. Mai mult, Federline afirmă că, după vizitele la mama lor, copiii s-ar fi întors acasă cu părul decolorat până la scalp și cu semne de arsuri pe piele.

„Nu doar cu șuvițe sau ușor decolorat. Era decolorat până la scalp. Aveau pielea arsă”, a povestit fostul soț.

De asemenea, el a relatat că artista și-ar fi aruncat băutură în fața sa într-un episod care, potrivit lui, a fost punctul culminant al tensiunilor dintre ei.

Artista respinge toate acuzațiile și susține că nu înțelege furia fostului său soț. Vedeta a spus că atunci când iubești pe cineva, nu îl umilești, sugerând că relatările lui Federline nu reflectă adevărul.