Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
- Emma Cristescu
- 21 octombrie 2025, 15:44
Relația dintre Kevin Federline și Britney Spears continuă să facă valuri în presă, după ce fostul soț al superstarului american a lansat recent o carte plină de mărturisiri neașteptate. În volum, Federline susține că artista și-ar fi agresat copiii sub influența substanțelor interzise.
Noi acuzații la adresa lui Britney Spears
Ce doi împart doi fii, Sean și Jayde James Federline, iar Kevin a relatat în cartea sa mai multe incidente șocante din timpul căsniciei lor. Unul dintre cele mai alarmante momente, potrivit fostului dansator și rapper, ar fi avut loc în 2006, când l-a surprins pe Britney consumând droguri împreună cu o prietenă. La acea vreme, Sean avea un an, iar Jayde James doar o lună.
Federline povestește că a încercat să prevină orice risc pentru copii: „Te rog, nu te întoarce acasă să alăptezi copiii așa. Sună-ți mama sau pe altcineva. Trebuie să cumpărăm lapte praf. Nu poți face asta”, și-ar fi spus el soției, potrivit relatărilor din carte.
Ar fi fost agresivă cu copiii
Printre acuzațiile aduse de Kevin se numără și comportamente agresive directe față de copii. El susține că Britney i-ar fi lovit pe unul dintre băieți, atunci când acesta avea 10 sau 11 ani. Mai mult, Federline afirmă că, după vizitele la mama lor, copiii s-ar fi întors acasă cu părul decolorat până la scalp și cu semne de arsuri pe piele.
„Nu doar cu șuvițe sau ușor decolorat. Era decolorat până la scalp. Aveau pielea arsă”, a povestit fostul soț.
De asemenea, el a relatat că artista și-ar fi aruncat băutură în fața sa într-un episod care, potrivit lui, a fost punctul culminant al tensiunilor dintre ei.
Britney Spears neagă tot
Artista respinge toate acuzațiile și susține că nu înțelege furia fostului său soț. Vedeta a spus că atunci când iubești pe cineva, nu îl umilești, sugerând că relatările lui Federline nu reflectă adevărul.
„Sunt 100% în dezacord cu felul în care el mă atacă... de ce este EL atât de furios... și ce e înfricoșător este că e convingător.”
