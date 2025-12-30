Britney Spears a ajuns din nou pe prima pagină a ziarelor de scandal

Britney Spears a ales să petreacă Crăciunul departe de familia ei, alături de fiul său, în vârstă de 19 ani. Vedeta și-a criticat rudele după ce au sărbătorit fără ea. Aceasta a spus că a fost lipsă de respect și că nu va uita.

„Urez un Crăciun Fericit târziu și frumoasei mele familii, care niciodată nu a avut lipsă de respect față de mine, nu mi-a făcut rău, nu a făcut niciodată ceva complet inacceptabil sau nu a cauzat traume incredibile, genul acela pe care nu le poți rezolva.

Dragei mele familii dulci și inocente, îmi pare atât de rău că am fost ocupată Crăciunul acesta, dar cu siguranță voi apărea și vă voi surprinde în curând. Abia aștept. Bună, draga mea Ivy. Vreau doar să te țin în brațe, dragostea mea. Dumnezeu să vă ajute, prieteni”, a scris Britney Spears pe Instagram.

Aceasta nu este prima dată când relația cu familia sa este tensionată. De-a lungul anilor, vedeta a făcut mai multe acuzații grave la adresa părinților și rudelor apropiate, iar chiar dacă anul trecut a părut să împace lucrurile cu tatăl său, tensiunile persistă.

Problemele recente cu familia nu sunt singurele motive de îngrijorare pentru cei apropiați. În ultimele săptămâni, Britney a fost surprinsă conducând pe contrasens, incident care a stârnit îngrijorarea rudelor pentru siguranța ei. Sursele internaționale indică faptul că acestea se tem de repetarea situațiilor din 2007, când vedeta a pierdut custodia copiilor în urma unor acuzații de abuz formulate de fostul soț.

În ciuda tensiunilor, Britney Spears a ales să se concentreze pe legătura cu fiul ei și pe momentele pozitive din viața sa, folosind vacanța pentru a se bucura de familie în felul său, departe de rudele care i-au făcut rău.