Monden

Britney Spears, arestată în California. Cântăreața ar fi condus sub influența alcoolului

Comentează știrea
Britney Spears, arestată în California. Cântăreața ar fi condus sub influența alcooluluiBritney Spears. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Cântăreața Britney Spears a fost arestată în statul american California, potrivit unor documente judiciare citate de BBC.

Cântăreața, arestată în California

Artista a fost reținută de Poliția Autostrăzi miercuri seara, în jurul orei 21:30, ora locală, și a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi. Ea urmează să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe data de 4 mai.

Totuși, documentele judiciare, care au fost consultate de BBC, nu indică motivul exact al arestării cântăreței.

Britney Spears ar fi condus sub influența alcoolului

Un reprezentant al artistei a declarat pentru BBC News că situația este una dificilă pentru cântăreață.

România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția

„Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine”, a declarat reprezentantul acesteia.

Potrivit unor informații publicate de TMZ, artista ar fi condus sub influența alcoolului. După ce a fost încătușată, ea a fost dusă la un spital pentru stabilirea alcoolemiei.

Spital

Sursa foto: Freepik

Contul de Instagram al artistei a fost șters după apariția informațiilor

La scurt timp după ce presa a relatat despre arestare, contul de Instagram al cântăreței a fost șters. Nu este clar dacă decizia a fost luată de artistă sau de echipa sa.

Britney Spears este una dintre cele mai cunoscute vedete pop din ultimele decenii. De-a lungul carierei a lansat numeroase piese de succes, printre care „Toxic”, „Everytime”, „Gimme More”, „Womanizer”, „Stronger” și „Baby One More Time”.

În ianuarie 2024, artista declara că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima piesă lansată a fost un duet cu Elton John, apărut în 2022.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:59 - Nicuşor Dan: M-am întâlnit cu zeci de procurori înainte de procedura de numire a șefilor marilor parchete
22:51 - România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
22:46 - Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României. Metalul Buzău, învinsă cu 1-0
22:41 - Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul ...
22:36 - Patru noi compartimente de Primiri Urgenţe, finanţate din bugetul de stat. În ce spitale vor funcționa
22:28 - Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția

HAI România!

Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul României
Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul ...
Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență

Proiecte speciale