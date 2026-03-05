Britney Spears, arestată în California. Cântăreața ar fi condus sub influența alcoolului

Cântăreața Britney Spears a fost arestată în statul american California, potrivit unor documente judiciare citate de BBC.

Artista a fost reținută de Poliția Autostrăzi miercuri seara, în jurul orei 21:30, ora locală, și a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi. Ea urmează să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe data de 4 mai.

Totuși, documentele judiciare, care au fost consultate de BBC, nu indică motivul exact al arestării cântăreței.

Un reprezentant al artistei a declarat pentru BBC News că situația este una dificilă pentru cântăreață.

„Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine”, a declarat reprezentantul acesteia.

Potrivit unor informații publicate de TMZ, artista ar fi condus sub influența alcoolului. După ce a fost încătușată, ea a fost dusă la un spital pentru stabilirea alcoolemiei.

La scurt timp după ce presa a relatat despre arestare, contul de Instagram al cântăreței a fost șters. Nu este clar dacă decizia a fost luată de artistă sau de echipa sa.

Britney Spears este una dintre cele mai cunoscute vedete pop din ultimele decenii. De-a lungul carierei a lansat numeroase piese de succes, printre care „Toxic”, „Everytime”, „Gimme More”, „Womanizer”, „Stronger” și „Baby One More Time”.

În ianuarie 2024, artista declara că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima piesă lansată a fost un duet cu Elton John, apărut în 2022.