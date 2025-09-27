Pavarotti și lupta ascunsă. Marele tenor a vrut să se sinucidă

Luciano Pavarotti, celebrul tenor italian, s-a bucurat de un succes formidabil pe plan profesional, dar a ascuns toată viața o mare suferință, potrivit apropiaților săi. În ultima lună de viață, Pavarotti s-a confruntat cu momente de disperare, ajungând chiar să amenințe că se va sinucide din cauza tensiunilor din relația cu a doua sa soție, Nicoletta Mantovani.

Viața particulară a tenorului a intrat în centrul atenției publicului după moartea sa. Prieteni apropiați, precum dirijorul Leone Magiera și medicul ginecolog Lidia La Marca, au relatat scene șocante din ultimele zile ale artistului. Lidia La Marca a povestit vizita sa împreună cu soțul ei la spitalul din Modena, unde Pavarotti fusese internat pentru pneumonie.

„În salon eram noi, fiica noastră Eloisa, Nicoletta și fiica acesteia și a lui Luciano, Alice. Luciano părea obosit și îi era greu să vorbească, dar era lucid; a vorbit despre fotbal și a glumit cu Leone. La un moment dat ne-a surprins pentru că a cerut tuturor să plece din salon pentru a putea vorbi cu mine între patru ochi. Fața Nicolettei a devenit albă", a declarat Lidia La Marca.

Potrivit acesteia, tenorul și-a descărcat emoțiile într-un mod neașteptat. Aceasta a povestit că artistul se simțea izolat și că era extrem de supărat.

„S-a dezlănțuit ca un copil. Mi-a spus: 'Mă simt rău. În ultimul an Nicoletta m-a chinuit. Sunt izolat, prietenii nu mai vin să mă vadă, ea vorbește urât despre fiicele mele și aduce în jurul meu oameni care nu îmi plac. A îndepărtat până și pe Tino și pe soția lui, care îmi erau ca niște copii. Am nevoie de asistenta mea Veronica.'”

Pavarotti și-a exprimat, potrivit Lidia La Marca, frustrările și temerile legate de relația conjugală și de tensiunile familiale. Aceasta a spus că tenorul a avertizat-o că vrea să se sinucidă.

„Mi-a mai spus că Nicoletta se gândește doar la bani și a venit cu niște documente ca să le semnez. Mă amenință că nu mă va lăsa să o văd pe Alice și îmi face scene.” Ceea ce a urmat a fost o declarație care a cutremurat pe cei prezenți: „Știi, Lidia, cum se vor termina toate acestea? Mă voi împușca sau ne vom despărți.”

Luciano Pavarotti a fost unul dintre cei mai mari tenori ai secolului XX, recunoscut pentru vocea sa impresionantă și pentru prezența sa carismatică pe scenă. Născut la 12 octombrie 1935, în Modena, Italia, Pavarotti a devenit cunoscut pentru performanțele sale excepționale în opere celebre precum „La Bohème”, „Turandot” sau „Rigoletto”.

De-a lungul carierei sale, a adus muzica clasică și operatică în atenția publicului larg, colaborând și cu artiști pop pentru proiecte care au atras un public diversificat.

Pe lângă cariera sa muzicală, el a fost cunoscut pentru activitatea sa caritabilă, organizând concerte de binefacere și implicându-se în campanii pentru sprijinirea copiilor și comunităților defavorizate. Cu toate acestea, viața personală a artistului a fost marcată de conflicte conjugale și de tensiuni familiale, aspecte care au ieșit la iveală abia după moartea sa.

Luciano Pavarotti a murit pe 6 septembrie 2007, la vârsta de 71 de ani, în Modena, din cauza unui cancer pancreatic, boală care îi fusese diagnosticată cu aproximativ un an înainte.

Moartea sa a stârnit emoție în întreaga lume, iar milioane de fani au comemorat talentul său excepțional și impactul său cultural. De-a lungul carierei sale, tenorul a câștigat numeroase premii și distincții internaționale, rămânând un simbol al excelenței în muzica clasică.