Bărbat de 68 de ani din Dolj, supectat că și-a ucis în bătaie soția. A fost reținut pentru omor

Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că și-a ucis soția în prima zi de Crăciun. După agresiune, acesta a chemat o asistentă medicală, însă femeia nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția, potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, polițiștii au fost sesizați de o asistentă medicală. Aceasta a precizat că se afla în comuna Robănești, la un caz medical, ca urmare a solicitării unui bărbat de 68 de ani, care cerea sprijin pentru soția sa.

La fața locului a fost identificată o femeie de 66 de ani, din satul Golfin, care nu prezenta semne vitale. Examinarea cadavrului a arătat leziuni la nivelul capului și corpului, existând indicii privind o posibilă agresiune fizică.

Polițiștii din județul Dolj au stabilit că, în seara zilei de 25 decembrie, bărbatul de 68 de ani și-a agresat soția, în locuința comună din satul Golfin, comuna Robănești. Incidentul a avut loc în urma unui conflict spontan, iar femeia, în vârstă de 66 de ani, a suferit răni grave în urma loviturilor primite.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent. Acțiunile sale au dus la decesul victimei, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului. Bărbatul a fost reținut pentru audieri și urmează să fie prezentat autorităților competente.

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, autoritățile au dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Aceasta va clarifica împrejurările în care femeia de 66 de ani, din satul Golfin, comuna Robănești, și-a pierdut viața, în urma unui conflict în familie. Ancheta continuă sub coordonarea polițiștilor din județul Dolj.

Bărbatul de 68 de ani, soțul victimei, a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de omor săvârșit asupra unui membru de familie.