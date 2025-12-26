Social

Bărbat de 68 de ani din Dolj, supectat că și-a ucis în bătaie soția. A fost reținut pentru omor

Comentează știrea
Bărbat de 68 de ani din Dolj, supectat că și-a ucis în bătaie soția. A fost reținut pentru omorSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că și-a ucis soția în prima zi de Crăciun. După agresiune, acesta a chemat o asistentă medicală, însă femeia nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția, potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj.

Bărbat reținut după ce soția sa a fost găsită fără suflare

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, polițiștii au fost sesizați de o asistentă medicală. Aceasta a precizat că se afla în comuna Robănești, la un caz medical, ca urmare a solicitării unui bărbat de 68 de ani, care cerea sprijin pentru soția sa.

La fața locului a fost identificată o femeie de 66 de ani, din satul Golfin, care nu prezenta semne vitale. Examinarea cadavrului a arătat leziuni la nivelul capului și corpului, existând indicii privind o posibilă agresiune fizică.

Bărbatul și-ar fi ucis soția în urma unui conflict spontan

Polițiștii din județul Dolj au stabilit că, în seara zilei de 25 decembrie, bărbatul de 68 de ani și-a agresat soția, în locuința comună din satul Golfin, comuna Robănești. Incidentul a avut loc în urma unui conflict spontan, iar femeia, în vârstă de 66 de ani, a suferit răni grave în urma loviturilor primite.

Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent. Acțiunile sale au dus la decesul victimei, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului. Bărbatul a fost reținut pentru audieri și urmează să fie prezentat autorităților competente.

Reținut pentru 24 de ore pentru comiterea  infracţiunii de omor

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, autoritățile au dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Aceasta va clarifica împrejurările în care femeia de 66 de ani, din satul Golfin, comuna Robănești, și-a pierdut viața, în urma unui conflict în familie. Ancheta continuă sub coordonarea polițiștilor din județul Dolj.

Bărbatul de 68 de ani, soțul victimei, a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de omor săvârșit asupra unui membru de familie.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:43 - De ce întârzie producția de armament în România. Explicațiile ministrului Economiei
21:30 - Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
21:21 - Najib Razak, fost premier malaezian, condamnat la 15 ani în dosarul 1MDB
21:10 - Vica Blochina, amintiri din vremuri apuse: Mâncam pâine cu ceapă
20:59 - Satul în care Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun. Localnicii: Vizita ne-a emoționat și ne-a onorat
20:50 - Primele măsuri ale ministrului Economiei: Concursuri, sancțiuni și reformă în companiile de stat

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale