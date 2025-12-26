Cazul bătrânului de 86 de ani, găsit mort în casa din Teleorman. Principalul suspect, nepotul său, a fost prins

Un bărbat de 32 de ani, suspect în cazul crimei unui vârstnic din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de autorităţi. Bărbatul care se află în custodia Poliției ar fi nepotul pensionarului, potrivit IPJ Teleorman.

Oficialii Poliţiei Judeţene Teleorman au anunţat, vineri, că a fost depistat un suspect în cazul crimei produse în municipiul Turnu Măgurele, unde un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost găsit mort în locuinţa sa, prezentând urme de violenţăla nivelul capului.

Potrivit sursei citate, suspectul se află în custodia Poliţiei, urmând ca în acest caz să fie desfăşurate audieri pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că suspectul are 32 de ani şi este nepotul bărbatului decedat, cazul fiind semnalat autorităţilor în ziua de Crăciun de către un vecin al victimei, care a apelat numărul de urgenţă 112.

Potrivit Poliţiei Judeţene Teleorman, sesizarea a fost făcută la 25 decembrie, în jurul orei 08:10, când poliţiştii din Turnu Măgurele au fost anunţaţi că un bărbat de 86 de ani a fost găsit decedat în locuinţa sa, prezentând urme de violenţă fizică.

„La data de 25 decembrie a.c., în jurul orei 08:10, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către o persoană, care reclamă că un bărbat, în vârstă de 86 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, se află decedat în casă, prezentând la nivelul corpului urme de violenţă fizic” informa IPJ Teleorman joi.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că victima era un bărbat în vârstă de peste 86 de ani, care prezenta urme de violenţă în zona capului, potrivit informaţiilor furnizate de anchetatori.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru infracţiunea de omor, urmând ca autorităţile să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs fapta.