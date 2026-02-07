Justitie

Fosta parteneră a omului de afaceri Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv în dosarul fiicei care și-a omorât mama

Fosta parteneră a omului de afaceri Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv în dosarul fiicei care și-a omorât mama
Fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că ar fi oferit sfaturi unei femei despre ce sedative să folosească și cum să distrugă camerele de supraveghere pentru a-și ucide mama. Ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu arată că fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a acestei persoane la săvârșirea omorului.

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată preventiv pentru 30 de zile

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a arătat că, din probele strânse în cauză, la săvârșirea omorului, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane.

Iubita lui Adrian Kreiner a fost inițial reținută pentru complicitate la omor calificat, deoarece i-ar fi oferit sfaturi și informații ucigașei. Sâmbătă, aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile.

Fiica victimei și asistenta medicală, acuzate de crimă premeditată

Crima a avut loc în iunie 2024, când fiica victimei i-a pus mamei sale substanțe sedative în ceai. După ce femeia a adormit, asistenta medicală i-a injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul, iar cele două au asfixiat-o ulterior cu o pernă.

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reţinută în dosarul de omor unde o mamă a fost ucisă de fiica sa pentru avere

Surse judiciare declarau că femeia acuzată că și-a ucis mama, cu ajutorul asistentei medicale, intenționa să pună mâna pe averea de peste un milion de euro a victimei.

Complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu

Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian a declarat că procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis reținerea unei femei de 40 de ani pentru complicitate la omor calificat. Dosarul vizează două femei suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele.

Potrivit Parchetului, femeia reținută ar fi oferit fiicei victimei sfaturi privind combinația de sedative, sugestii pentru distrugerea dispozitivului de stocare a imaginilor și suport moral înainte și după săvârșirea faptei. Fiica victimei a vândut ulterior bunurile și s-a mutat în Dubai, iar atât ea, cât și asistenta medicală, au fost arestate preventiv.

