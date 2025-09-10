Politica Rareș Bogdan, discurs în plenul Parlamentului European: Rusia vrea să asasineze speranța din Moldova







Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru al Grupului PPE, a declarat, luni, în plenul Parlamentului European, că acțiunile Kremlinului în Ucraina și Republica Moldova reprezintă un pericol major. „Kremlinul duce un război atât pe frontul din Ucraina, cât și pe cel din Republica Moldova”, a spus acesta, în fața plenului.

Europarlamentarul a declarat că Rusia desfășoară un război atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova. El a subliniat că, în Ucraina, Rusia răpește și ucide copii și distruge orașe, iar în Moldova „vrea să asasineze speranța”.

„Campaniile de dezinformare din Moldova seamănă ura împotriva Uniunii Europene, înfricoșează cetățenii și răspândesc minciuni, toate cu investiții fără precedent”, a mai spus Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a explicat că apropierea Republicii Moldova de eurosistem ar reprezenta pentru Kremlin „un coșmar”. El a explicat că Rusia nu vrea să consolideze Moldova, ci să o folosească împotriva Uniunii Europene.

„O Uniune cu o fundație puternică, incluzând Republica Moldova, este mai mare și mai prosperă, un partener solid al Americii, adică o nucă pe care nu o va putea sparge niciodată. Moscova vrea aliați să distrugă Europa și SUA, care cred în democrație, libertate, presa libera și demnitate. Nu în război, foamete și tiranie, instrumentele Kremlinului”, a explicat europarlamentarul român, membru al Grupului PPE.

În Parlamentul European, el a subliniat că cetățenii din Republica Moldova se pregătesc pentru alegeri parlamentare decisive și că este esențial să fie susținuți să rămână pro-europeni și să se integreze pe deplin în Europa, alături de România.

„Suntem aici și ne vom apăra casa, pentru că Europa nu este a mea sau a dumneavoastră, ci a urmașilor copiilor noștri. Suntem 500 de milioane de europeni, împreună cu Moldova și Ucraina, și nu cedăm la șantajul Kremlinului!”, a mai spus acesta.

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan a susținut discursul într-un moment în care campaniile de dezinformare rusești din regiune se intensifică, iar tensiunile provocate de războiul din Ucraina devin tot mai mari.