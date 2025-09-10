Social Atenționare de călătorie pentru moldovenii din Franța. Grevă generală și schimbări politice la Paris







Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe privind posibile perturbări majore ale transportului și serviciilor publice. Acestea ar putea apărea ca urmare a unei greve generale naționale programate pentru ziua de miercuri, 10 septembrie.

Ambasada Republicii Moldova la Paris a precizat că principalele sindicate din sectoarele transportului public (La Base), feroviar (SUD-Rail, CGT Cheminots), aerian (SUD-Aérien, CGT Air France), educație (SUD-Éducation), servicii publice (CGT Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerț (CGT Commerce et Services) și industrie (SUD Industrie) vor participa la proteste.

Moldovenii sunt sfătuiți să consulte în prealabil:

Pentru situații de urgență sau solicitări de sprijin consular, cetățenii moldoveni pot apela la:

Ambasada Republicii Moldova la Paris, Secția consulară: +33 6 38 34 47 86

Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa: +33 4 93 92 70 44

Atenționarea de călătorie vine în contextul unei crize politice majore în Franța. Premierul François Bayrou a pierdut încrederea solicitată Adunării Naționale pe 8 septembrie, după ce doar 194 de deputați au votat pentru susținerea guvernului, în timp ce 364 s-au pronunțat împotrivă. Disputa a izbucnit pe fondul negocierilor dificile privind bugetul, ceea ce a dus la căderea executivului condus de Bayrou, în vârstă de 74 de ani, aflat la guvernare din decembrie 2024.

La scurt timp după vot, președintele Emmanuel Macron l-a desemnat pe ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, drept nou prim-ministru. În vârstă de 39 de ani, acesta este considerat un apropiat al președintelui și are misiunea dificilă de a negocia cu partidele parlamentare pentru a ajunge la un consens asupra bugetului.

Potrivit Palatului Élysée, Lecornu urmează să propună o nouă componență a cabinetului și să obțină cât mai rapid aprobarea bugetului de stat pentru 2026. Noul premier trebuie, de asemenea, să soluționeze tensiunile politice care au dus la demisia guvernului Bayrou. De asemenea să restabilească stabilitatea politică necesară pentru funcționarea instituțiilor franceze.