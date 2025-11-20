Planul de capitularea Ucrainei, conceput în secret de Trump și Putin. Detaliile care îi dau insomnii lui Zelenski. Exclusiv

Miercuri au apărut câteva știri în presa internațională despre un nou plan de încheiere a războiului din Ucraina. Se pare că era vorba de un efort comun al SUA și Rusiei, care presupunea ca Kievul să renunțe la o parte din teritoriu și să-și reducă forțele militare. Toate acestea se petreceau la scurt timp după ce atacurile cu drone și rachete rusești au ucis cel puțin 25 de persoane în orașul Ternopil, scrie The Guardian.

Proiectul de plan, care ar fi fost elaborat de trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de consilierul Kremlinului, Kirill Dmitriev, ar impune Ucrainei măsuri foarte dure, care ar da Rusiei un control fără precedent asupra suveranității militare și politice a țării. Planul va fi probabil considerat o capitulare la Kiev. Cei doi au stabilit un canal cheie, dar neoficial, între Moscova și Washington, și nu este clar dacă administrația Trump a dat undă verde planului.

Financial Times și Reuters au comentat că propunerea ar însemna renunțarea la teritoriul din estul țării controlat de Ucraina și reducerea la jumătate a dimensiunii armatei sale. Acestea sunt condiții pe care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a declarat în trecut ca fiind inacceptabile. Există și alte condiții, cum ar fi limitarea asistenței militare americane și a tipurilor de arme pe care armata ucraineană le poate utiliza.

Publicația online Axios a fost prima care a scris despre planul în 28 de puncte, care pare să se bazeze pe o propunere similară a administrației Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Washingtonul continuă să afirme că este aproape de un acord de pace între Rusia și Ucraina. Dar până acum propunerile nu au funcționat, deși Rusia a primit aproape tot ce cerea și au făcut ca Kievul să facă multe concesii.

Informațiile de mai sus au fost divulgate în (sau de) presă la momentul în care Rusia a lansat un atac masiv în vestul Ucrainei, lovind mai multe clădiri cu mai multe etaje în Ternopil și instalații energetice în Ivano-Frankivsk și Lyov. Rusia vizează în mod deliberat infrastructura energetică a Ucrainei înainte de venirea iernii.

Ministerul de Interne al Ucrainei a declarat că 25 de persoane, dintre care trei copii, au fost ucise în atac, iar alte 73 au fost rănite, dintre care 15 copii.

Zelenski s-a întâlnit miercuri cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan. El a spus că dorește să „revigoreze negocierile” și să asigure o „pace justă” pentru Ucraina. De asemenea, el a îndemnat aliații Kievului să exercite mai multă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt invaziei sale care durează de aproape patru ani, inclusiv prin furnizarea mai multor rachete de apărare aeriană.

Zelenski a scris pe X că „fiecare atac îndrăzneț împotriva vieții obișnuite arată că presiunea asupra Rusiei este insuficientă”. El a adăugat că „sancțiunile eficiente și asistența acordată Ucrainei pot schimba această situație”.

Pe de altă parte, Zelenski se confruntă cu dificultăți atât pe plan intern, cât și pe câmpul de luptă. Forțele ruse au avansat recent în orașul Pokrovsk, care are o importanță strategică, și continuă să avanseze și în alte zone de-a lungul frontului. În același timp, un scandal de corupție în sectorul energetic a dus la cea mai gravă criză politică din Ucraina de la începutul războiului.

În ultima perioadă, lucrurile au fost destul de liniștite pe frontul negocierilor de pace, în principal deoarece cererile Rusiei sunt considerate cam exagerate pentru toată lumea. Zelenski urmează să se întâlnească azi cu o serie de înalți oficiali militari americani. Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, a aterizat miercuri la Kiev pentru a discuta cu oficialii ucraineni și „a vorbi despre cum să se pună capăt războiului”, a anunțat Ambasada SUA într-un comunicat.

Kievul și Moscova nu au mai avut discuții directe din vară, iar încercările de reluare a procesului diplomatic au stagnat în mare parte de la ultima întâlnire dintre Trump și Vladimir Putin din Alaska, în august. Chiar dacă Kremlinul spune că este dispus să discute despre încheierea războiului, Moscova nu a dat semne că ar fi dispusă să renunțe la cererile principale.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat, de asemenea, că nu are cunoștință de niciun nou proiect de pace din partea SUA. Purtătoarea de cuvânt Maria Zakharova a spus că Moscova nu a primit niciun proiect de acord de la Washington „de un astfel de nivel”. Ea a spus că, dacă SUA ar fi venit cu propuneri, acestea ar fi fost comunicate prin canalele diplomatice obișnuite între cele două țări.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu s-au înregistrat progrese semnificative. „Până în prezent, nu avem nimic nou de comentat în acest sens”, a spus el, citat de The Guardian.