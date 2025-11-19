Social

Meta a câștigat procesul antitrust intentat de FTC. Procesul viza platformele WhatsApp și Instagram

Meta a câștigat procesul antitrust intentat de FTC. Procesul viza platformele WhatsApp și Instagram
Meta Platforms a obținut marți o victorie majoră în procesul antitrust intentat de Comisia Federală pentru Comerț (FTC),  care o acuza că deține un monopol pe piața rețelelor sociale prin achizițiile WhatsApp și Instagram.

Tribunalul federal din Washington a respins cazul FTC împotriva Meta

Judecătorul James Boasberg, de la Tribunalul Federal din Washington, a decis că FTC nu a demonstrat că Meta exercită în continuare putere de monopol, respingând astfel procesul după cinci ani de litigii.

Procesul viza achizițiile Instagram (2012) și WhatsApp (2014), pentru care FTC solicita separarea serviciilor de compania-mamă. Boasberg a apreciat că piața s-a schimbat și că Meta nu mai domină ecosistemul social așa cum era descris în plângerea inițială.

Procesul viza achizițiile Instagram (2012) și WhatsApp (2014), pentru care FTC solicita separarea serviciilor de compania-mamă. Boasberg a apreciat că piața s-a schimbat și că Meta nu mai domină ecosistemul social așa cum era descris în plângerea inițială.

Judecătorul federal a evidențiat concurența TikTok și YouTube în cazul companiei Meta

Judecătorul James Boasberg a arătat că TikTok și YouTube sunt competitori direcți pentru conținutul video, iar datele Meta indică că utilizatorii consideră aceste servicii substituți pentru Facebook și Instagram. Instanța a menționat că FTC „nu a oferit nicio dovadă empirică privind substituția”.

Tiktok

Boasberg a respins anterior o primă variantă a plângerii în 2021, considerând că aceasta nu demonstra suficient că Facebook deține putere de piață.

Comisia Federală pentru Comerț a depus o plângere acceptată în 2022 pentru judecată

Ulterior, FTC a prezentat o versiune revizuită a plângerii, acceptată în 2022 pentru a fi judecată. Pe parcusul procesului au depus declarații oameni importanți cum ar fi Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, cofondatorul Instagram Kevin Systrom și alți foști și actuali membri ai conducerii companiei.

Decizia a venit la scurt timp după un alt caz important, în care Google a evitat cea mai severă sancțiune solicitată de Departamentul de Justiție, fiind confirmată necesitatea unor modificări operaționale, fără a fi impusă vânzarea browserului Chrome.

