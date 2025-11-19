Meta a câștigat procesul antitrust intentat de FTC. Procesul viza platformele WhatsApp și Instagram

Meta Platforms a obținut marți o victorie majoră în procesul antitrust intentat de Comisia Federală pentru Comerț (FTC), care o acuza că deține un monopol pe piața rețelelor sociale prin achizițiile WhatsApp și Instagram.

Meta Platforms a obținut marți o victorie importantă în procesul antitrust intentat de Comisia Federală pentru Comerț (FTC), care o acuza că deține un monopol pe piața rețelelor sociale. Judecătorul James Boasberg, de la Tribunalul Federal din Washington, a decis că FTC nu a demonstrat că Meta exercită în continuare putere de monopol, respingând astfel procesul după cinci ani de litigii.

Procesul viza achizițiile Instagram (2012) și WhatsApp (2014), pentru care FTC solicita separarea serviciilor de compania-mamă. Boasberg a apreciat că piața s-a schimbat și că Meta nu mai domină ecosistemul social așa cum era descris în plângerea inițială.

Judecătorul James Boasberg a arătat că TikTok și YouTube sunt competitori direcți pentru conținutul video, iar datele Meta indică că utilizatorii consideră aceste servicii substituți pentru Facebook și Instagram. Instanța a menționat că FTC „nu a oferit nicio dovadă empirică privind substituția”.

Boasberg a respins anterior o primă variantă a plângerii în 2021, considerând că aceasta nu demonstra suficient că Facebook deține putere de piață.

Ulterior, FTC a prezentat o versiune revizuită a plângerii, acceptată în 2022 pentru a fi judecată. Pe parcusul procesului au depus declarații oameni importanți cum ar fi Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, cofondatorul Instagram Kevin Systrom și alți foști și actuali membri ai conducerii companiei.

Decizia a venit la scurt timp după un alt caz important, în care Google a evitat cea mai severă sancțiune solicitată de Departamentul de Justiție, fiind confirmată necesitatea unor modificări operaționale, fără a fi impusă vânzarea browserului Chrome.