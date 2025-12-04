Comisia Europeană a propus două variante pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, statelor membre ale UE două variante pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: fie prin folosirea activelor rusești înghețate, fie prin contractarea unor împrumuturi de pe piețele internaționale, potrivit Reuters.

Comisia Europeană a transmis că preferă un „împrumut de reparaţii” bazat pe utilizarea activelor ruseşti înghețate în Europa. Belgia, care gestionează cea mai mare parte a acestor active, a transmis o serie de îngrijorări și susține că propunerile executivului european nu răspund suficient acestor probleme.

„Propunem să acoperim două treimi din nevoile de finanţare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Este vorba de 90 de miliarde de euro. Restul va fi acoperit de partenerii internaţionali. Deoarece presiunea este singurul limbaj la care Kremlinul răspunde, putem să o intensificăm. Trebuie să creştem preţul pentru agresiunea (lui Vladimir) Putin, iar propunerea de astăzi ne oferă mijloacele pentru a face acest lucru”, a spus Ursula von der Leyen, președintele comisiei.

Ursula von der Leyen a declarat că propunerea europeană răspunde aproape tuturor preocupărilor formulate de Belgia, în condițiile în care Euroclear, instituția financiară cu sediul la Bruxelles, deține cea mai mare parte a activelor rusești.

Rusia a avertizat UE și Belgia să nu folosească activele sale, susținând că o astfel de măsură ar reprezenta un furt. Comisia Europeană afirmă însă că planul nu presupune o confiscare, deoarece sumele ar urma să fie acordate sub formă de împrumut, iar Ucraina ar trebui să le ramburseze doar în situația în care Rusia plătește despăgubiri.

Comisia a anunțat că UE poate avansa cu acest plan dacă cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre, care însumează minimum 65% din populația Uniunii, îl vor susține prin vot.

Cealaltă variantă, respectiv acordarea unor împrumuturi din bugetul UE, ar necesita unanimitatea statelor membre. O astfel de condiție ar putea fi dificil de îndeplinit, deoarece guvernul Ungariei, apropiat de Moscova, s-a opus anterior finanțării Ucrainei, notează Reuters.

Cu doar câteva ore înainte ca Executivul european să prezinte propunerile juridice detaliate, ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, a afirmat că acestea nu răspund cerințelor formulate de Belgia. „Avem sentimentul frustrant de a nu fi fost ascultaţi. Preocupările noastre sunt minimalizate”, a spus acesta.

Belgia a solicitat ca celelalte state membre să garanteze acoperirea eventualelor costuri juridice generate de procese pe care Rusia le-ar putea intenta împotriva utilizării acestor active. De asemenea, Belgia dorește ca aceste țări să se angajeze că vor contribui rapid la asigurarea fondurilor necesare rambursării către Rusia, dacă o instanță ar stabili că Moscova trebuie despăgubită.

Mai mult, Belgia a solicitat ca și celelalte state care dețin active rusești înghețate să pună aceste fonduri la dispoziția Ucrainei.