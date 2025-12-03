International

Mogherini și Sannino eliberați după interogatoriu, în spuer-scandalul de corupție de la vârful UE

Mogherini și Sannino eliberați după interogatoriu, în spuer-scandalul de corupție de la vârful UE
Autoritățile belgiene au eliberat miercuri dimineață fostul înalt diplomat european Federica Mogherini și fostul șef al serviciului extern de diplomație Stefano Sannino, care fuseseră reținuți pentru audieri în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă, a transmis Parchetul European, potrivit Politico.

Mogherini, rectorul Colegiului European, Sannino și un membru al personalului Colegiului European au fost reținuți marți în legătură cu o anchetă privind atribuirea unui contract public de către Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS) în perioada 2021-2022.

Contractul vizat se referă la găzduirea Academiei Diplomatice a UE, iar anchetatorii verifică dacă acesta a fost acordat în mod preferențial Colegiului European.

Detalii ale anchetei

Potrivit declarației Parchetului European, „acuzațiile vizează fraudă în achiziții publice și corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Au fost eliberați, întrucât nu sunt considerați un risc de fugă”.

Reprezentanții instituției subliniază că „acuzațiile nu sunt demonstrate și Federica Mogherini, Stefano Sannino și cealaltă persoană reținută sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe de către o instanță”.

Contextul cazului

Contractul de găzduire a Academiei Diplomatice a UE a fost acordat unei instituții de învățământ superior în 2021-2022, iar anchetatorii analizează dacă procesul de atribuire a fost corect sau dacă a favorizat în mod direct Colegiul European, instituție condusă de Mogherini.

Parchetul European

Bulgaria. 17 candidați pentru Parchetul European / sursa: arhivă EVZ

Ancheta se înscrie în cadrul eforturilor Parchetului European de a combate fraudele și conflictele de interese în achizițiile publice ale instituțiilor europene.

Autoritățile belgiene au menținut detenția doar pentru scurt timp, pentru interogatoriu, iar ulterior au decis eliberarea celor trei persoane implicate.

În prezent, ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească dacă există suficiente dovezi pentru a formula acuzații oficiale.

Reacții oficiale

Deocamdată, Colegiul European și Serviciul European de Acțiune Externă nu au făcut declarații suplimentare cu privire la caz.

Parchetul European monitorizează evoluția anchetei și a precizat că publicul va fi informat despre orice dezvoltări importante.

În perioada următoare, Mogherini, Sannino și colegul lor vor rămâne la dispoziția autorităților pentru eventuale noi audieri, în conformitate cu procedurile judiciare belgiene și europene.

