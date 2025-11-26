Ursula von der Leyen forțează folosirea activelor rusești pentru Ucraina

Problema utilizării activelor rusești blocate în Europa pentru a sprijini un împrumut către Ucraina a devenit recent o temă centrală în discuțiile diplomatice, pe măsură ce negocierile de pace pentru regiune se intensifică.

Planul inițial al Uniunii Europene de a folosi aceste fonduri s-a confruntat cu opoziție puternică la summitul de luna trecută, în special din partea prim-ministrului Belgiei, Bart De Wever, țara fiind cea în care activele sunt deținute.

În timpul summitului, oficialii europeni au discutat posibilitatea utilizării acestor fonduri pentru a sprijini un împrumut destinat Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți financiare și riscă să rămână fără resurse la începutul anului viitor.

Totuși, De Wever a exprimat îngrijorări legate de responsabilitățile legale și riscul unei eventuale represalii din partea Moscovei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în fața parlamentarilor:

„Nu pot să văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să suporte singuri factura.”

Aceasta a subliniat necesitatea ca UE să găsească o soluție rapidă pentru a evita întârzierile în sprijinul Ucrainei.

Întrebarea privind modul în care aceste active rusești vor fi utilizate a căpătat o urgență sporită odată cu reluarea negocierilor de pace pentru Ucraina.

În același timp, planul inițial al președintelui american Donald Trump sugera ca o parte din fondurile rusești să fie utilizată în beneficiul Washingtonului, iar restul să fie restituit Rusiei, ceea ce a generat dezacorduri între Bruxelles și aliații săi occidentali.

În ultimele zile, mai mulți diplomați europeni au declarat că Ursula von der Leyen a cerut oficialilor săi să prezinte un proiect de text legal pentru un „împrumut de reparații” în câteva zile, pe măsură ce crește impulsul pentru găsirea unei soluții.

Un oficial al UE, care a dorit să rămână anonim, a afirmat:

„Dacă nu ne mișcăm noi, alții se vor mișca înaintea noastră.”

În ciuda discuțiilor intense dintre Belgia și Comisie în ultimele săptămâni, preocupările privind cadrul legal și riscurile asociate utilizării fondurilor rusești rămân un obstacol semnificativ.

Astfel, negocierile continuă pentru a identifica o formulă acceptabilă care să permită sprijinirea Ucrainei fără a expune statele membre la riscuri suplimentare.

Deși planurile europene se conturează, soarta exactă a activelor rusești blocate rămâne incertă.

Decizia privind modul de utilizare a acestora va avea implicații majore atât pentru stabilitatea financiară a Ucrainei, cât și pentru relațiile internaționale cu Rusia.