Putin își arată disprețul pentru negocieri: M-am săturat. Cinci ore e prea mult

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că unele propuneri ale Statelor Unite pentru încetarea războiului din Ucraina sunt „inacceptabile pentru Kremlin”, subliniind că un acord final rămâne departe. Liderul de la Kremlin a oferit detalii și despre negocierile pe care le-a avut cu investitorul american Steve Witkoff.

Despre întâlnirea cu Witkoff, liderul de la Kremlin a spus că discuțiile au fost lungi și obositoare: „A durat 5 ore. Sincer, chiar și eu m-am săturat. 5 ore e prea mult”. Această declarație reflectă, potrivit lui, complexitatea negocierilor și nivelul de tensiune implicat în analiza diferitelor propuneri internaționale privind conflictul din Ucraina.

Putin a menționat că, deși dialogul cu părțile occidentale continuă, Moscova nu poate accepta solicitări care contravin intereselor sale strategice și de securitate. În acest context, anumite planuri prezentate de partea americană nu pot fi implementate, iar procesul de negociere rămâne dificil și prelungit.

Întâlnirile cu Witkoff au inclus discuții atât pe teme politice, cât și economice, având în vedere efectele sancțiunilor internaționale asupra Rusiei. Președintele a subliniat că, deși aceste întâlniri au fost intense, Moscova rămâne deschisă la dialog, însă nu va ceda asupra punctelor pe care le consideră esențiale pentru securitatea sa națională.

Declarațiile lui Putin vin într-un moment în care comunitatea internațională continuă să caute soluții pentru oprirea conflictului din Ucraina. Observatorii internaționali interpretează aceste comentarii ca un semn că Moscova rămâne fermă în pozițiile sale și că, deși sunt deschise negocierile, diferențele fundamentale între Rusia și SUA fac dificil un acord rapid.

În același timp, liderul rus a evidențiat că discuțiile au fost complexe și că analiza atentă a propunerilor americane necesită timp, subliniind că negocierile internaționale pe tema Ucrainei vor continua și că orice soluție trebuie să țină cont de interesele fundamentale ale Rusiei.