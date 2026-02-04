CSM anunță că instanțele funcționează cu un număr insuficient de judecători

În lipsa unor măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, instanțele se confruntă cu un deficit de personal semnificativ, 759 de posturi de judecător fiind vacante, afirmă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Conform sursei, acest deficit afectează funcționarea eficientă a sistemului judiciar.

Potrivit unui comunicat al CSM, Secția pentru judecători a solicitat în luna ianuarie Guvernului adoptarea unor măsuri legislative care să permită organizarea concursului de admitere pentru persoane cu cel puțin cinci ani vechime în funcții juridice.

La acel moment, erau 751 de posturi vacante, iar între timp numărul acestora a crescut. Consiliul adaugă că nu a primit explicații privind imposibilitatea unei derogări în domeniul justiției, așa cum s-a permis în alte sectoare, precum sănătatea sau educația.

CSM subliniază că dispozițiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură contribuie la amplificarea crizei de resurse umane, iar lipsa unui mecanism alternativ pentru ocuparea temporară a posturilor vacante pune în pericol buna funcționare a instanțelor și actul de justiție. Echilibrarea schemelor de personal este un obiectiv explicit în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public 2025-2029.

„Dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti”, arată CSM.

În 2025, Secția pentru judecători a utilizat toate procedurile legale pentru numirea judecătorilor. Au fost numiți 174 de absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii (promoția 2023–2025), 22 de procurori au fost încadrați ca judecători, iar examenul de capacitate a permis numirea a 162 de magistrați. Totodată, concursul de admitere declanșat în 2024 a dus la ocuparea a 104 posturi de judecător începând cu mai 2025.

CSM avertizează că, deși aceste măsuri au atenuat parțial deficitul, numărul absolvenților INM și al judecătorilor care susțin examenul de capacitate nu este suficient pentru acoperirea tuturor posturilor vacante. Consiliul subliniază că fără modificări legislative, criza de personal va continua să se agraveze.

„Până în prezent nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări. Numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%”, arată CSM.

De asemenea, reprezentanții Consiliului atrag atenția că „buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.