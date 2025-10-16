Legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini, promulgată. Nicușor Dan: Ne aliniază la standardele OCDE

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că a promulgat legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale. „Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Persoanele fizice pot primi amenzi mai mari atunci când instanța dispune această sancțiune separat de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi între 500 și 10.000 de lei;

Pot fi confiscate bunurile sau sumele de bani obținute indirect din fapte de corupție;

Coruperea unui funcționar public străin este pedepsită și atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător;

Cazurile de acest tip vor fi investigate obligatoriu de procurorii DNA.

„Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a mai scris Nicușor Dan.