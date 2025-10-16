Politica

Legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini, promulgată. Nicușor Dan: Ne aliniază la standardele OCDE

Legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini, promulgată. Nicușor Dan: Ne aliniază la standardele OCDENicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că a promulgat legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale. „Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE și ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini, promulgată

Președintele României a anunțat pe Facebook că a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale, subliniind că aceasta aliniază legislația națională la standardele OCDE.

„Ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a mai spus șeful statului.

Valoarea amenzii, între 500 și 10000

Potrivit președintelui României, actul normativ stabilește sancțiuni mai severe și proceduri clare pentru combaterea corupției în relațiile economice internaționale.

  • Persoanele fizice pot primi amenzi mai mari atunci când instanța dispune această sancțiune separat de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi între 500 și 10.000 de lei;
  • Pot fi confiscate bunurile sau sumele de bani obținute indirect din fapte de corupție;
  • Coruperea unui funcționar public străin este pedepsită și atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător;
  • Cazurile de acest tip vor fi investigate obligatoriu de procurorii DNA.

„Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a mai scris Nicușor Dan.

OCDE

OCDE. Sursa foto: Facebook

Alte decrete semnate de Nicușor Dan

  • Decret privind promulgarea legii care aprobă Ordonanța Guvernului nr. 37/2024, referitoare la realizarea de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de date de arie extinsă pentru sistemul informatic „Hub de servicii MMSS-SII MMSS”, precum și la modificarea și completarea unor acte normative;
  • Decret privind promulgarea legii de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Decret privind promulgarea legii de ratificare a Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind educația și formarea personalului pentru aplicarea legii, semnat la Ankara la 21 mai 2024.

