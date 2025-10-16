Politica

Ministrul Energiei a anunțat că a fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat într-o postare pe Facebook că România face un pas important spre independenţa sa energetică odată cu adoptarea proiectului de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice. Potrivit ministrului, această decizie reprezintă un moment esenţial pentru securitatea energetică a ţării, deoarece permite repornirea lucrărilor la şapte hidrocentrale strategice, ce vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul naţional.

Ministrul Energiei despre importanţa legii pentru independenţa energetică

„România face un pas important spre independenţa sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice, proiecte esenţiale pentru securitatea energetică a ţării”, a scris Ministrul Energiei pe Facebook.

Ministrul a subliniat că, prin această lege, repornesc lucrările la şapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional.

Hidrocentralele la care vor reporni lucrările

Hidrocentralele vizate sunt: Răstoliţa – 35,3 MW, Bumbeşti-Livezeni – 65,2 MW, Surduc-Siriu (Nehoiaşu) – 55 MW, Paşcani (Siret) – 9,4 MW, Cerna-Belareca – 14,7 MW, Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW și Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.

Hidrocentrală. Sursa foto: Jupi Lu/ Pixabay

Suprafeţele ariilor naturale protejate afectate de proiectele de hidrocentrale aprobate şi începute înainte de 29 iunie 2007 vor fi excluse din aceste arii prin ajustarea limitelor lor, a decis astăzi Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, aprobând în plen un proiect de modificare a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, iniţiat acum aproape trei ani şi anterior respins de Senat, prima cameră sesizată.

Controverse asupra legii hidrocentralelor explicate de Diana Buzoianu

” Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!” a conchis ministrul.

Diana Buzoianu a criticat parlamentarii care au votat proiectul de lege, acuzând că pun în pericol pădurile. Ministra a a afirmat că legile de mediu nu blochează hidrocentralele eficiente și că proiectele trebuie analizate individual.

