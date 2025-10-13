Politica

Burduja, critici pentru Diana Buzoianu pentru întârzierea acordurilor de mediu

Burduja, critici pentru Diana Buzoianu pentru întârzierea acordurilor de mediu
Sebastian Burduja, consilier prezidențial și fost ministru al Energiei, a răbufnit la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, criticând întârzierile în emiterea acordurilor de mediu pentru proiecte majore de infrastructură energetică din România. Burduja a subliniat că astfel de întârzieri pun în pericol investițiile strategice și afectează stabilitatea energetică a țării, potrivit știripesurse.ro.

Sebstian Burduja o critică pe Diana Buzoianu în contextul întârzierilor acordurilor de mediu

Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și fost ministru al Energiei, a declarat că „este inacceptabil să existe orice fel de întârziere” în acordarea avizelor pentru proiectele hidroenergetice. Acesta se referă la proiectele de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric și Surduc-Siriu, pentru care Ministerul Mediului întârzie încă aprobările necesare începerii lucrărilor.

„În ceea ce privește acordurile de mediu, este inacceptabil să existe orice fel de întârziere în emiterea lor.Timp de doi ani, ca ministru, am luptat constant pentru deblocarea și accelerarea acestor investiții strategice.” a declarat Burduja.

Burduja a amintit că în timpul mandatului său de ministru, a luptat constant pentru deblocarea acestor investiții strategice, subliniind importanța finalizării lor cât mai rapid pentru siguranța energetică a României.

Buzoianu a emis acordul de mediu pentru începerea lucrărilor de la Hidrocentrala Pașcani după mai multe critici

Decizia de emitere a primului acord de mediu a fost semnată de Buzoianu pe 26 septembrie, pentru Hidrocentrala Pașcani, după mai multe critici venite din partea Partidului Social Democrat, privind întârzierile repetate.

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursă foto: Facebook

Diana Buzoianu trebuie să mai aprobe avizele de mediu pentru realizarea hidrocentralelor de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric și Surduc-Siriu – alte trei proiecte esențiale pentru România.

Costul energiei și rolul ANRE, explicate de Sebastian Burduja

Fostul ministru a fost întrebat despre costul extrem de ridicat al energiei plătit de România în perioada recentă. Actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a dezvăluit că anul trecut țara a achiziționat energie la prețuri de până la 27.000 de lei per megawatt-oră, în timp ce în prezent prețul de vânzare ajunge și la 1 leu pe megawatt-oră.

Sebastian Burduja a precizat că Ministerul Energiei nu are atributul legal de a interveni pe piața energiei și că responsabilitatea supravegherii pieței revine Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

