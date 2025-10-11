Social

Soluția ministrului Bogdan Ivan pentru reducerea facturilor la energie: Costă între 100 și 200 de euro

Facturi. Sursa foto: AI
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că, potrivit analizei realizate pe baza datelor din ultima lună, România are, în prezent, cel mai mare preț la energia electrică din Europa. „Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a spus acesta, la un post TV.

România are cea mai scumpă energie electrică din Europa

Ministrul Energiei a declarat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că prețul energiei se modifică zilnic, în funcție de nivelul importurilor. Bogdan Ivan a precizat că, potrivit analizei realizate în ultima lună, prețul mediu al unui megawatt a fost de 154 de euro, în timp ce în Franța a fost de 61 de euro.

„Dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile românililor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a mai spus acesta.

Soluția propusă de ministru

El a recomandat instalarea contoarelor inteligente, explicând că acestea nu necesită citire manuală, ele transmițând automat datele la fiecare 15 minute și permițând aplicarea unor tarife dinamice.

„Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferenţiate sau dinamice în funcţie de perioada zilei în care consum şi acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm acest model de bună practică şi să-l aducem şi în România”.

Contor inteligent

Contor inteligent. Sursa foto: bzb.ro

Spania și Marea Britanie folosesc deja sisteme de contoare inteligente

Ministrul a afirmat că Spania și Marea Britanie utilizează sisteme de contoare inteligente. El a mai menționat că, în România, mai multe companii oferă astfel de soluții, iar prețul unui contor variază între 100 și 200 de euro.

„Oricine poate să-ţi instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv să fie cei care livrează, să ofere anumite soluţii care sunt compatibile cu platformele informatice”, a declarat ministrul. De asemenea, Bogdan Ivan a mai spus că a plătit o factură la energie de 280 de lei, mai mare cu aproximativ 30–35%.

Bogdan Ivan a explicat de ce schema de plafonare a prețurilor nu a putut fi continuată

Ministrul a declarat că menținerea schemei de plafonare a prețului la energie ar fi fost benefică, însă România risca declanșarea unei proceduri de infringement.

„În schimb, caut soluții împreună cu cei mai buni specialiști pe care i-a avem pentru a găsi o formulă în care să putem să scădem prețul, cel puțin pentru consumatorii casnici (…) Lucrul la care lucrez astăzi, și care este extrem de important, ca pachete de energie să fie discutate direct între producători și furnizorii pentru consumatorii casnici, pentru a da un preț bun și pentru a duce toată piața consumatorilor casnici în jurul cifrei de 1,10 lei, cât oferă astăzi Hidroelectrica ”, a mai spus acesta.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    11 octombrie 2025 la 14:39

    Dar de ce sa se negocieze pretul energiei intre consumatori si furnizor (=samsari )? Nu mai bine sa se negocieze intre producatori si consumatori ? Pentru ca acestia sunt 'baietii destepti' ai PSD-PNL ?!!??? Nu trebuie decat sa dati liniile electrice in gestiunea producatorilor. Ma indoiesc ca Hidroelectrica nu poate citi contoare si emite facturi. De platit sunt tot acdeeasi duzina de modalitati ca si la samsari .

