Social

România caută soluții pentru siguranța energetică: Termocentralele pe cărbune vor rămâne active

Comentează știrea
România caută soluții pentru siguranța energetică: Termocentralele pe cărbune vor rămâne activeTermocentrală. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, după discuțiile cu sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia, că termocentralele pe cărbune trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât România are nevoie de ele. „Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan: „Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele”

Ministrul Energiei a scris, într-o postare pe Facebook, că termocentralele trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât România are nevoie de ele. El a menționat că a avut o nouă rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor și conducerea Complexului Energetic Oltenia, pentru a clarifica detaliile planului de restructurare revizuit și pașii concreți privind menținerea capacităților pe cărbune.

„Facem toate eforturile pentru a găsi soluţii viabile şi echilibrate, care să răspundă atât cerinţelor Comisiei Europene, cât şi nevoilor economice şi sociale ale regiunii”, a mai spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan la discuțiile cu sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia

Bogdan Ivan la discuțiile cu sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia. Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan

Când va organiza o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor

Bogdan Ivan a afirmat că, după încheierea discuțiilor cu Comisia Europeană, va organiza o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor.

Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

„Toţi paşii pentru prelungirea activităţii CE Oltenia sunt făcuţi în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”, a mai spus acesta.

Negocieri pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune

Ministrul a declarat, la începutul săptămânii, că România poartă negocieri cu Bruxelles pentru a obține amânarea închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita riscul unui deficit major de energie electrică.

„Au fost dispuşi să redeschidă acum o lună de zile după ce am prezentat un studiu de adecvanţă făcut de colegii de la Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că, în anumite condiţii, în lipsa grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia, riscăm cu adevărat să avem un deficit masiv de energie şi, în acel scenariu, suntem în cazul în care vom închide aceste centrale la 31 decembrie”, spunea acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:57 - Curățenie de toamnă. Cinci cele mai frecvente greșeli
10:49 - Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
10:40 - Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
10:32 - Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției
10:24 - Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical
10:15 - Top cinci cele mai bogate femei din lume în 2025. Poveștile din spatele averilor uriașe

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale