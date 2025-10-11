România caută soluții pentru siguranța energetică: Termocentralele pe cărbune vor rămâne active

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, după discuțiile cu sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia, că termocentralele pe cărbune trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât România are nevoie de ele. „Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei a scris, într-o postare pe Facebook, că termocentralele trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât România are nevoie de ele. El a menționat că a avut o nouă rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor și conducerea Complexului Energetic Oltenia, pentru a clarifica detaliile planului de restructurare revizuit și pașii concreți privind menținerea capacităților pe cărbune.

„Facem toate eforturile pentru a găsi soluţii viabile şi echilibrate, care să răspundă atât cerinţelor Comisiei Europene, cât şi nevoilor economice şi sociale ale regiunii”, a mai spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a afirmat că, după încheierea discuțiilor cu Comisia Europeană, va organiza o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor.

„Toţi paşii pentru prelungirea activităţii CE Oltenia sunt făcuţi în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”, a mai spus acesta.

Ministrul a declarat, la începutul săptămânii, că România poartă negocieri cu Bruxelles pentru a obține amânarea închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita riscul unui deficit major de energie electrică.

„Au fost dispuşi să redeschidă acum o lună de zile după ce am prezentat un studiu de adecvanţă făcut de colegii de la Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că, în anumite condiţii, în lipsa grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia, riscăm cu adevărat să avem un deficit masiv de energie şi, în acel scenariu, suntem în cazul în care vom închide aceste centrale la 31 decembrie”, spunea acesta.