International

Rusia amână mentenanța rafinăriilor pentru a putea livra benzină

Comentează știrea
Rusia amână mentenanța rafinăriilor pentru a putea livra benzină
Din cuprinsul articolului

Ministrul rus al Energiei, Sergei Tsivilev, a anunțat miercuri că rafinăriile de petrol vor întârzia lucrările de mentenanță planificate pentru a crește disponibilitatea de energie pe piața internă și a limita creșterea prețurilor la combustibili.

Decizia vine pe fondul penuriei de carburant cauzate de atacurile dronei ucrainene asupra infrastructurii de rafinare și interdicțiile recente privind exporturile de motorină și benzină.

„Luăm măsuri suplimentare pentru a preveni creșterile speculative de prețuri,” a declarat Tsivilev, subliniind importanța protejării consumatorilor interni.

Mentenanța rafinăriilor, parte a unui efort mai amplu

Decizia ministrului de a amâna mentenanța rafinăriilor este parte a unui efort mai amplu al guvernului de la Moscova de a proteja aprovizionarea internă.

O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video
Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video

Începând din septembrie, Rusia a impus o interdicție parțială pentru exporturile de motorină și a extins suspendarea exporturilor de benzină până la sfârșitul anului.

Tsivilev a explicat că aceste măsuri sunt însoțite de ajustări ale regulilor de tranzacționare la bursă și de optimizarea logisticii combustibilului:

„Prioritizăm livrările către producătorii agricoli înainte de sezonul recoltelor pentru a asigura continuitatea activităților esențiale.”

Oficialul rus a precizat că aceste acțiuni urmăresc să reducă volatilitatea prețurilor și să prevină speculațiile care ar putea afecta întreaga economie internă.

Experții în energie subliniază că măsura reflectă un echilibru delicat între menținerea stabilității interne și protejarea veniturilor din export, esențiale pentru economia de război a Rusiei.

Rafienărie, Rusia

Sursa foto: Captură video

Analistul politic Igor Petrov a comentat:

„Guvernul încearcă să evite repetarea penuriei din începutul toamnei, care a perturbat lanțurile de aprovizionare și a dus la creșteri considerabile ale prețurilor en-gros.”

Rafinăriile și distribuitorii de combustibili operează sub presiune

Rafinăriile și distribuitorii de combustibili operează acum sub presiune, încercând să răspundă cererii interne crescute fără a compromite siguranța instalațiilor.

În paralel, sectorul agricol depinde de livrările constante de energie pentru lucrările de recoltare. Ministerul a indicat că va monitoriza atent situația și va ajusta transportul și distribuția combustibilului pentru a preveni blocaje regionale.

În plus, se revizuiesc regulile de tranzacționare la bursă pentru a limita activitatea speculativă, o măsură menită să protejeze consumatorii finali.

Reacțiile actorilor internaționali sunt atent urmărite, având în vedere că forțele ucrainene continuă să vizeze infrastructura energetică, testând capacitatea Rusiei de reparare rapidă a rafinăriilor și reziliența lanțului de aprovizionare.

Implicațiile pe termen lung

Pe termen scurt, amânarea mentenanței poate stabiliza piața de energie internă, însă specialiștii avertizează că această strategie poate aduce riscuri tehnice și poate reduce eficiența rafinăriilor în viitor.

Dacă atacurile asupra infrastructurii vor continua sau vor apărea probleme logistice suplimentare, Rusia ar putea confrunta noi penurii de combustibil odată cu venirea iernii.

Oficialii guvernamentali au subliniat că succesul acestor măsuri depinde de coordonarea eficientă a distribuției și de limitarea tranzacțiilor speculative:

„Doar prin implementarea riguroasă a acestor măsuri putem asigura stabilitatea pe termen lung,” a spus Tsivilev.

Analistul economic Elena Morozova a adăugat:

„Decizia are implicații majore nu doar pentru consumatorii interni, ci și pentru poziția Rusiei pe piața globală de energie. Echilibrul între export și cererea internă va rămâne un punct critic în lunile următoare.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:53 - O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
15:49 - 4 idei distractive și gratuite pentru vacanță
15:41 - Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video
15:35 - Rusia amână mentenanța rafinăriilor pentru a putea livra benzină
15:29 - Modificările pentru Ordonanța 52, amânate pentru săptămâna viitoare
15:23 - Suedia își va constitui primele provizii de cereale pentru un posibil război

HAI România!

Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale