Ministrul rus al Energiei, Sergei Tsivilev, a anunțat miercuri că rafinăriile de petrol vor întârzia lucrările de mentenanță planificate pentru a crește disponibilitatea de energie pe piața internă și a limita creșterea prețurilor la combustibili.

Decizia vine pe fondul penuriei de carburant cauzate de atacurile dronei ucrainene asupra infrastructurii de rafinare și interdicțiile recente privind exporturile de motorină și benzină.

„Luăm măsuri suplimentare pentru a preveni creșterile speculative de prețuri,” a declarat Tsivilev, subliniind importanța protejării consumatorilor interni.

Decizia ministrului de a amâna mentenanța rafinăriilor este parte a unui efort mai amplu al guvernului de la Moscova de a proteja aprovizionarea internă.

Începând din septembrie, Rusia a impus o interdicție parțială pentru exporturile de motorină și a extins suspendarea exporturilor de benzină până la sfârșitul anului.

Tsivilev a explicat că aceste măsuri sunt însoțite de ajustări ale regulilor de tranzacționare la bursă și de optimizarea logisticii combustibilului:

„Prioritizăm livrările către producătorii agricoli înainte de sezonul recoltelor pentru a asigura continuitatea activităților esențiale.”

Oficialul rus a precizat că aceste acțiuni urmăresc să reducă volatilitatea prețurilor și să prevină speculațiile care ar putea afecta întreaga economie internă.

Experții în energie subliniază că măsura reflectă un echilibru delicat între menținerea stabilității interne și protejarea veniturilor din export, esențiale pentru economia de război a Rusiei.

Analistul politic Igor Petrov a comentat:

„Guvernul încearcă să evite repetarea penuriei din începutul toamnei, care a perturbat lanțurile de aprovizionare și a dus la creșteri considerabile ale prețurilor en-gros.”

Rafinăriile și distribuitorii de combustibili operează acum sub presiune, încercând să răspundă cererii interne crescute fără a compromite siguranța instalațiilor.

În paralel, sectorul agricol depinde de livrările constante de energie pentru lucrările de recoltare. Ministerul a indicat că va monitoriza atent situația și va ajusta transportul și distribuția combustibilului pentru a preveni blocaje regionale.

În plus, se revizuiesc regulile de tranzacționare la bursă pentru a limita activitatea speculativă, o măsură menită să protejeze consumatorii finali.

Reacțiile actorilor internaționali sunt atent urmărite, având în vedere că forțele ucrainene continuă să vizeze infrastructura energetică, testând capacitatea Rusiei de reparare rapidă a rafinăriilor și reziliența lanțului de aprovizionare.

Pe termen scurt, amânarea mentenanței poate stabiliza piața de energie internă, însă specialiștii avertizează că această strategie poate aduce riscuri tehnice și poate reduce eficiența rafinăriilor în viitor.

Dacă atacurile asupra infrastructurii vor continua sau vor apărea probleme logistice suplimentare, Rusia ar putea confrunta noi penurii de combustibil odată cu venirea iernii.

Oficialii guvernamentali au subliniat că succesul acestor măsuri depinde de coordonarea eficientă a distribuției și de limitarea tranzacțiilor speculative:

„Doar prin implementarea riguroasă a acestor măsuri putem asigura stabilitatea pe termen lung,” a spus Tsivilev.

Analistul economic Elena Morozova a adăugat: