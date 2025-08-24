Invitatii EVZ Nicușor Dan și Ilie Bolojan fac front comun sau sunt slăbiți de propagandă rusă







Cu președintele acoperit de o agendă externă copleșitoare și premierul împotmolit în măsuri de austeritate, stagnarea și erorile guvernului privind echilibrarea bugetară cimentează ideea că austeritatea apasă pe populație și clientela este la adăpost. Pe toate acestea, propaganda rusă triumfă.

Ultima lună a fost un moment de vârf al acțiunilor de propagandă: autocolante cu mesaje pro-Rusia, montaje video false și teme geopolitice manipulate pentru a submina sprijinul pentru Ucraina și UE.

Nevoia ca președintele Nicușor Dan să apară mai clar susținând guvernul nu mai necesită explicații. În momentul ăsta, la egalitate cu tacticile PSD și interesele diferitelor grupuri din partide care blochează căruța guvernării și tensiunea dintre Bolojan și Dan este o cauză a riscului eșuării reformelor. Indiferent de cât de importantă a fost neînțelegerea pe tema creșterii TVA, trebuie depășită.

Există toate premisele politice pentru o colaborare între cei doi lideri. Acceptarea lui Nicușor Dan de către PNL (chiar din timpul conducerii lui Nicolae Ciucă, când Primarul General a sprijinit direct PNL), și ulterior în alegerile prezidențiale, liberalii fiind percepuți ca mai implicați în victoria lui Dan chiar și decât USR - toate creează o bază pentru un front politic funcțional Dan–Bolojan.

Președintele nu poate conta doar pe useriști. Deși USR are câteva figuri vizibile la guvernare, potențialul de creștere este limitat. Contextul nu avantajează tipul de imagine progresist asociată cu USR. La fel, dezbaterea publică negativă, fragmentată și influențată de narative false îi face pe cei moderați, de unde USR ar putea să câștige voturi, să se retragă plictisiți.

După ani de guvernare PNL–PSD, care au creat deficitul și au distribuit frățește beneficiile clientelei, măsurile de austeritate apar într-un moment de neîncredere totală în politică. Firește, de aici, neîncrederea și percepția că măsurile de austeritate le decontează doar populația.

Se adaugă erorile guvernului, afectând chiar votanții care îl susțin pe Bolojan și pe Dan: creșterea capitalului social minim la 8.000 lei pentru înființarea unei firme; măsurile privind Pilonul 3, care lovesc chiar electoratul liberal; neclaritățile legate de începerea anului școlar și discuțiile despre creșterea normei didactice.

Plus, aerul permanent de contradicție președinție-guvern: consilierul președintelui negând problemele legate de pensii și salarii, în timp ce premierul vorbește continuu de riscurile financiare. Cea mai recentă cauză de discordie este desemnarea candidatului pentru Primăria Capitalei: președintele Dan a validat public posibilitatea candidaturii lui Cătălin Drulă, premierul Bolojan a arătat că mizează pe Ciprian Ciucu.

Pentru niște oameni politici atât de experimentați, faptul că nu reușesc să se alinieze, arată că nu văd pădurea din cauza copacilor. Adică nu văd cum crește propaganda anti-occidentală și cum se este ocupată dezbaterea publică cu narative false și manipulări, despre mobilizarea la arme în Ucraina și golirea barajului Vidraru.

Propaganda rusă se bazează pe fragmentarea și polarizarea opiniei publice. Dacă președintele Dan și premierul Bolojan ar comunica un front unit și cu mesaje clare, mesajele false despre „România divizată” sau „lideri incapabili” vor avea un impact mai redus.

Nu doar credibilitatea celor doi ar „filtra” dezinformarea, aducând cât respect și autoritate pot proiecta cei doi lideri prin mesajele lor în momentul ăsta dominat de tensiune socială și fake news. Dar o colaborare mai vizibilă ar proiecta imaginea unui stat stabil, organizat (eventual sancționând și sursele informațiilor false) și capabil să gestioneze o criză bugetară ca aceasta pe care o traversăm, reducând vulnerabilitatea României tulburențe externe și propagandă.