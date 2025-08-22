International Rusia atacă România cu un val de propagandă. Franța și Italia, alte ținte







Propaganda din Rusia a revenit în atenția publicului european printr-o nouă campanie vizibilă în România, Franța și Italia, sub sloganul „Rusia nu este inamicul meu”, potrivit ukrinform.net.

Conform raportului Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, această inițiativă face parte dintr-o ofensivă mai amplă menită să creeze iluzia unei „cooperări pașnice” cu țările europene, ascunzând în același timp acțiunile agresive ale Kremlinului.

Campania de propagandă a fost remarcată pentru prima dată în orașe din România, unde au fost lipite autocolante și afișe cu mesajul „Rusia nu este inamicul meu”.

Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, aceasta reprezintă un exemplu tipic de război hibrid, în care instrumentele de influență sunt folosite pentru a manipula percepțiile publicului și a submina coeziunea socială.

Oficialii ucraineni au subliniat că obiectivul campaniei nu este doar promovarea imaginii unei Rusii „pașnice”, ci și erodarea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice și în cursul euro-atlantic al statelor europene.

De asemenea, campania a fost observată anterior în Franța și Italia, acolo unde organizațiile pro-ruse au contribuit la amplificarea mesajului propagandistic.

Experții în securitate avertizează că astfel de acțiuni nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un efort coordonat de influențare, menit să creeze tensiuni interne și să distorsioneze realitatea geopolitică.

Autoritățile locale și experții în securitate cibernetică au monitorizat apariția autocolantelor și a altor materiale propagandistice, subliniind că acestea fac parte dintr-un context mai larg de atacuri hibride asupra infrastructurii critice europene.

În plus, Ucraina a raportat că de la începutul invaziei la scară largă, Rusia și-a intensificat considerabil aceste acțiuni, vizând atât manipularea opiniei publice, cât și destabilizarea infrastructurii energetice și de comunicații.

Reacțiile oficiale din România și alte țări afectate au fost ferme: autoritățile condamnă propagarea mesajelor menite să destabilizeze societatea și fac apel la cetățeni să verifice sursele informațiilor pe care le primesc.

Experții subliniază că astfel de campanii vizează indirect politicieni, instituții și organizații media, încercând să genereze dubii și confuzie în rândul publicului european.

Impactul propagandei ruse nu se limitează la nivel simbolic. În context regional, aceste acțiuni pot afecta coeziunea Uniunii Europene și susținerea publică pentru politici de sprijinire a Ucrainei.

Specialiștii avertizează că mesajele de tip „Russia is not my enemy” sunt concepute pentru a slăbi solidaritatea euro-atlantică, ceea ce ar putea facilita agresiuni viitoare sau influențarea deciziilor politice interne.

Pe termen lung, propagarea acestei campanii poate crea un climat de neîncredere în instituțiile statului și în parteneriatele internaționale.

Într-o perioadă în care securitatea energetică și digitală a Europei este supusă presiunii, astfel de inițiative amplifică vulnerabilitățile existente și sporesc riscul unor conflicte indirecte în interiorul comunităților europene.