Mitul „Dacia nr.1” la volanul căreia s-a aflat Ceaușescu în august 1968

Mitul „Dacia nr.1” la volanul căreia s-a aflat Ceaușescu pe 20 august 1968. Liderul român dorea ca România să producă o mașină de serie făr lux, dar făcută să reziste.

Evident, orice lucru existent, devine un lux acolo unde apare pentru prima dată!

Uzinele Malaxa construiseră un automobil românesc în anii interbelici. Inginerul Persu proiectase un automobil aerodinamic. Până în 1941, la București, exista o linie de asamblare a mașinilor americane Ford. Totuși, producția auto de serie a început în România spre finalul anilor 60.

Pe masa conducerii comuniste de la București erau oferte de la Fiat sau Peugeot. Până la urmă, a fost preferată de către Ceaușescu, ofeta celor de la Renault. Bunele relații franco-române în epoca generalului de Gaulle au contribuit din plin la acest fapt.

La data de 11 mai 1968, se demara producția modelului Dacia 1100 la Colibași (azi, Mioveni).

Dacia 110 a fost o mașină cu patru trepte de viteză. Motorul era localizat pe puntea spate. Mașina avea un interior minimalist. Atingea o viteză de maxim 100 km/h. Aceasta era dezvoltată de un motor de sub 1100 cmc. Dacia 1100 a fost mașina românească a multor generații. Mașina avea o caroserie de tablă foarte rezistentă, ca dovadă, chiar și în anii 2000-201, pe străzile României încă mai circulau aceste mașini care azi mai apar doar la colecționari.

Dacia 1100 era disponibilă în culorile alb, verde și roșu-grena. Folclorul urban afirmă că lui Nicolae Ceaușescu i s-a dat să conducă prima mașină ieșită de pe banda uzinei UAP (Uzina de Automobile Pitești), care funcționa la Colibași-Mioveni, lângă Pitești. Adevărul era că nu riscau ingienrii ca liderul de la București să aibă probleme cu un model insuficient testat.

La 20 august 1968, când la Praga, avea loc invazia Tratatului de la Varșovia, Ceaușescu a ieșit cu mașina în văzul tuturor, în turul de onoare. Arhiva filmată arată că liderul de la București a gafat. Nu se pricepea să șofeze, astfel că a luat prea repede piciorul de pe ambreiaj și mașina s-a poticnit. Acum, nu se știe dacă a redresat-o el sau s-a filmat doar mersul efectiv al mașinii.

S-a scris faptul că mașina condusă de Ceaușescu ar fi avut lângă blocul motor o placă purtând inscripția-dedicație pentru Nicolae Ceaușescu. Evident, din rațiuni de propagandă, acolo ar fi fost scris că acel model era primul model ieșit de pe banda de producție și acesta îi era oferit liderului de la București.

La începutul anilor 70, s-a trecut la discuții pentru fabricarea unei mașini noi, derivată din Renault 12 Gordini, vestita Dacia 1300. Ceaușescu a fost de acord cu ea pentru că francezii urmau să închidă fabricația modelului, considerat prea învechit la debutul anilor 70. Pentru România socialistă, evident, era un lux. Asta. deși Ceaușescu a refuzat dotări de genul radio, oglinzii retrovizoare de pe dreapta sau scaunelor încălzite. Dacia 1300 a devenit „mașina copilăriei” sau „mașina tuturor generațiilor”.

În 1978, Renault a decis să vândă definitiv participația și licența părții române! Platforma de Dacia 1300 avea să fie respectată până la intrarea în fabricație a modelului Logan în 2004, când francezii au revenit în România, dornici să revitalizeze proiectul demarat de ei în 1968. Totuși, la retragerea francezilor, românii vor fabrica Dacia 1310 și variantele ulterioare, tot pe platforma de 1300! Din 1994-1995, a început producția Dacia Nova, urmată de SuperNova și Solenza.