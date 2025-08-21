Economie Inflația din România, cea mai mare din Europa. BNR a revizuit în creștere prognoza







România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, depășind Estonia, aflată pe locul al doilea. „În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri”, a spus Mugur Isărescu, guvernator al BNR, într-o conferință de presă.

România a avut în iulie 2025 cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și a contribuit la creșterea ratei la nivel comunitar, de la 2,3% în iunie la 2,4% în iulie. Potrivit Eurostat, avansul anual al prețurilor în țara a fost de 6,6%.

Cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate în Cipru, cu 0,1%, în Franța, cu 0,9%, și în Irlanda, cu 1,6%. La polul opus se află România, cu 6,6%, urmată de Estonia, cu 5,6%, și Slovacia, cu 4,6%.

Comparativ cu luna iunie, rata anuală a inflației a urcat în 13 state membre, a scăzut în opt și a rămas neschimbată în șase. În România, nivelul a crescut de la 5,8% la 7,8%. În zona euro, rata anuală a inflației a rămas la 2% în luna iulie, nivel care corespunde obiectivului pe termen mediu al Băncii Centrale Europene.

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat pentru iulie 2025 o rată anuală a inflației de 7,84%. Prețurile alimentelor au crescut cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

De la începutul anului, inflația a ajuns la 5,8% (iulie 2025 față de decembrie 2024). Comparativ cu iulie 2024, rata anuală a fost de 7,8%, potrivit datelor INS.

Banca Națională a României a majorat prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, față de estimarea anterioară de 4,6%. Pentru sfârșitul lui 2026, instituția estimează o rată de 3%.

Mugur Isărescu a declarat că inflația va atinge un vârf de 9,6-9,7% în septembrie și va rămâne, cel mai probabil, peste 9% la sfârșitul anului 2025.

„Avem o cocoașă frumușică, să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri”, a spus acesta, într-o conferință de presă de săptmâna trecută.

El a adăugat: „Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”.