Mugur Isărescu a explicat rolul pieței monetare și a criticat percepția despre ROBOR: „Faceți, fraților, altul”

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a declarat luni că nivelul educației financiare în rândul elevilor și studenților a înregistrat progrese vizibile. În același timp, el a spus că înțelegerea mecanismelor economice în rândul populației generale rămâne, totuși, limitată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Educației Financiare organizat la Academia de Studii Economice din București. Mugur Isărescu a amintit că instituția pe care o conduce desfășoară programe de educație financiară încă de la începutul anilor ’90.

„Dacă aş face un bilanţ, aş spune că rezultatele sunt bune. Dar, evident, nu sunt suficiente. Avem încă un drum important de parcurs. Şi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece aici, noi, cel puţin de la Banca Naţională, un drum lung de parcurs în raport cu complexitatea realităţilor actuale, dar şi în raport cu decalajele existente, care impun un efort mai bine coordonat şi mai eficient. Şi dacă în ceea ce priveşte educaţia elevilor, studenţilor, progresele sunt chiar mai bune, aş spune că în ceea ce priveşte educaţia şi înţelegerea problemelor la nivelul publicului sunt decalaje, ca să fiu delicat în exprimare, mari, decalaje mari. Persistă în discursul public neînţelegeri, confuzii privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale, cum funcţionează”, a declarat Mugur Isărescu.

În intervenția sa, guvernatorul a insistat asupra modului în care funcționează sistemul bancar și asupra rolului pieței monetare. El a spus că banca centrală nu acordă credite populației sau companiilor, această activitate revenind exclusiv băncilor comerciale.

„Piaţa monetară e formată numai din banca naţională şi băncile comerciale. Piaţa monetară sau interbancară este esenţială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un turn de fildeş şi zicem am majorat dobânda. Şi ce dacă am majora-o, dacă ea nu se duce în economie? Şi prin ce se duce în economie? Prin piaţa monetară. Banca centrală într-o economie de piaţă nu dă credite populaţiei, asta de 35 de ani, nu dă credite societăţilor comerciale, băncile comerciale fac asta. Şi atunci această piaţă monetară este cea prin care se duce în economie politica monetară”, a spus Isărescu.

Guvernatorul a făcut referire la dezbaterea publică legată de ROBOR, pe care o consideră una care generează confuzie și tensiune. El a spus că acest indicator reflectă realitățile pieței monetare.

„După atâţia ani, să spunem ROBOR-ul - care este indicatorul pieţei monetare (...) ROBOR-ul la trei luni este cel în funcţie de care se stabileşte creditul la debitori, băncile comerciale... Poate s-a spus că nu este bun, s-a trecut la IRCC. Dacă nici acum nu este bun, faceţi, fraţilor, altul, ca să mă exprim aşa. Dar lăsaţi-ne ROBOR-ul că nu putem să funcţionăm altfel. Cum să spunem mai clar despre aceste confuzii şi neclarităţi? Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara şi îl tăvăleşte şi îl face marele duşman al României”, a spus guvernatorul.

De asemenea, Mugur Isărescu a atras atenția că rolul băncilor comerciale nu se limitează la acordarea de credite. El a oferit și date privind volumul operațiunilor zilnice din sistemul de plăți.

„Zău? Dar plăţile? Sunt 300 de mii de plăţi care se fac în România în fiecare zi - 300 de mii. Fiecare bancă are între 10-20 de mii dintre cele 10 care participă la ROBOR. 10-20-30 de mii de plăţi zilnice. Păi, primul lucru care apărea acum vreo 35 de ani despre un atac terorist era blocaţi sistemul de plăţi. Face parte din arsenalul războiului hibrid. Şi cine se ocupă de plăţi? Sistemul bancar, nu se ocupă altcineva”, a mai spus guvernatorul BNR.