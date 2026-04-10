Proiect de lege pentru românii afectați de ROBOR. Ar putea primi niște bani înapoi, dacă e aprobat

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat vineri că va depune un proiect de lege destinat persoanelor afectate de o posibilă înțelegere anticoncurențială între bănci. Inițiativa vine în contextul unei anchete derulate de Consiliul Concurenței privind modul în care a fost stabilit indicele ROBOR. Proiectul urmărește să faciliteze recuperarea prejudiciilor de către clienții afectați. Anunțul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook.

În mesajul său, deputatul a susținut că efectele asupra populației au fost semnificative și a pus accent pe dreptul oamenilor de a-și recupera banii.

„Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi. Consiliul Concurenței ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că și-au coordonat cotațiile pentru a menține dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja”, a scris deputatul USR într-o postare pe Facebook.

Parlamentarul a explicat că demersul legislativ vizează nu doar sancționarea instituțiilor financiare, ci și acordarea de despăgubiri celor afectați.

„De aceea, soluția nu poate fi doar sancționarea băncilor. Soluția este ca oamenii să fie recunoscuți ca păgubiți și să își poată recupera prejudiciul. Voi depune de urgență un proiect de lege care să le permită celor afectați să își recupereze mai ușor prejudiciile”, a mai scris Dimitriu.

Potrivit explicațiilor oferite, proiectul de lege ar urma să introducă un mecanism care să permită persoanelor afectate să solicite despăgubiri în instanță. Inițiativa are în vedere recunoașterea automată a existenței unei înțelegeri anticoncurențiale, în cazul în care aceasta este constatată de autorități, ca probă în proces.

De asemenea, propunerea include recuperarea integrală a prejudiciului, inclusiv dobânzile aferente, răspunderea solidară a celor găsiți vinovați, posibilitatea acțiunilor colective și recuperarea prejudiciilor autorităților locale prin Ministerul Finanțelor.

Anunțul deputatului vine după ce Consiliul Concurenței a transmis băncilor raportul cu concluziile unei investigații care a analizat dacă instituțiile financiare s-au coordonat pentru a influența indicele ROBOR.

Instituțiile vizate au respins acuzațiile și au transmis public că au respectat legislația în vigoare.