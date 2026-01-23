Practici anticoncurențiale în retailul de lux. Amendă de 4,5 milioane lei, aplicată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv în România al produselor de lux din portofoliul grupului LVMH (Louis Vuitton– Moët&Chandon – Hennessy), cu o amendă de 4,5 milioane de lei, pentru implicarea într-o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux.

Potrivit anunțului oficial, autoritatea de concurență a constatat participarea Thelios SpA, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la practici care au restrâns concurența în România.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România”, a transmis instituția.

Investigația a arătat că Thelios SpA și Shades Originators SRL au limitat comercializarea produselor în mediul online. Mai exact, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis vânzarea ochelarilor de lux prin magazinul online al retailerului Shades Originators SRL, fapt care a condus la restrângerea concurenței pe segmentul vânzărilor online.

Autoritatea a subliniat că o astfel de practică afectează funcționarea normală a pieței, prin limitarea accesului consumatorilor la produse și canale alternative de achiziție.

Shades Originators SRL a apelat la politica de clemență a Consiliului Concurenței și a sesizat autoritatea cu privire la practicile anticoncurențiale. În urma cooperării, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Consiliul Concurenței reamintește că legislația în domeniu interzice orice acorduri sau practici concertate între companii care pot împiedica, restrânge ori denatura concurența pe piața românească.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar sumele rezultate din amenzi constituie venituri la bugetul de stat. Aplicarea efectivă a sancțiunii și recuperarea amenzii sunt realizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care pune în executare hotărârile autorității de concurență.

Decizia completă a Consiliului Concurenței urmează să fie publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.